Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Как россияне издевались над украинцами со Змеиного

Морпех Владислав Задорин служил в гарнизоне на острове Змеиный, где прозвучала известная фраза о "российском военном корабле". Вместе с 80 сослуживцами он оказался в российском плену, где столкнулся с особенно жестокими издевательствами – не в последнюю очередь из-за этого акта неповиновения.

Когда украинские ракеты потопили крейсер "Москва" физическое насилие стало еще более беспощадным. Задорин вспоминает, что тогда российские охранники били его и его товарищей так, что по коридору они "летали, как подушки".

Российские тюрьмы украинский защитник сравнивает с концентрационными лагерями.

Было много изнасилований, кастраций. Когда они били нас резиновой палкой, они подходили и задавали вопросы: "Тебе нравится фуа-гра? Ты ел фуа-гра?" И если ты (говоришь, что ел – 24 Канал), тебе бьют по печени,

– рассказывает украинский военнопленный.

Позже, по словам Задорина, в тюрьму поочередно приходили новые группы следователей, которые учились, как правильно бить, как допрашивать украинцев, чтобы так же допрашивать россиян.

Мы были как боксерские груши, на которых они практиковались: куда бить электрошокером, чтобы парализовать тело, как правильно подключаться к 220 вольт, как использовать "тапик", как бить по почкам,

– вспоминает военный.

Но самое страшное, как говорит украинец, был постоянный голод. Когда морпех попал в плен, он весил 120 кг, когда его освободили – только 60 кг.

"Мы ели мышей, туалетную бумагу, хозяйственное мыло, слизней, червей – все, что могли съесть", – признается он. Враг давал пленным три куска черного хлеба в день, смешанного с опилками или песком.