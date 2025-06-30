Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
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Как россияне издевались над украинцами со Змеиного
Морпех Владислав Задорин служил в гарнизоне на острове Змеиный, где прозвучала известная фраза о "российском военном корабле". Вместе с 80 сослуживцами он оказался в российском плену, где столкнулся с особенно жестокими издевательствами – не в последнюю очередь из-за этого акта неповиновения.
Когда украинские ракеты потопили крейсер "Москва" физическое насилие стало еще более беспощадным. Задорин вспоминает, что тогда российские охранники били его и его товарищей так, что по коридору они "летали, как подушки".
Российские тюрьмы украинский защитник сравнивает с концентрационными лагерями.
Было много изнасилований, кастраций. Когда они били нас резиновой палкой, они подходили и задавали вопросы: "Тебе нравится фуа-гра? Ты ел фуа-гра?" И если ты (говоришь, что ел – 24 Канал), тебе бьют по печени,
– рассказывает украинский военнопленный.
Позже, по словам Задорина, в тюрьму поочередно приходили новые группы следователей, которые учились, как правильно бить, как допрашивать украинцев, чтобы так же допрашивать россиян.
Мы были как боксерские груши, на которых они практиковались: куда бить электрошокером, чтобы парализовать тело, как правильно подключаться к 220 вольт, как использовать "тапик", как бить по почкам,
– вспоминает военный.
Но самое страшное, как говорит украинец, был постоянный голод. Когда морпех попал в плен, он весил 120 кг, когда его освободили – только 60 кг.
"Мы ели мышей, туалетную бумагу, хозяйственное мыло, слизней, червей – все, что могли съесть", – признается он. Враг давал пленным три куска черного хлеба в день, смешанного с опилками или песком.