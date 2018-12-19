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      Услышали крики о помощи: полиция случайно спасла похищенного мужчину под Киевом, видео

      96 Читати новину українською
      Полиция спасла похищенного мужчину под Киевом
      Полиция спасла похищенного мужчину под Киевом / НПУ

      Полицейские спасли похищенного мужчину, при чем – случайно. Недалеко от Киева правоохранители остановили микроавтобус для проверки документов у водителя, когда вдруг услышали из салона крики о помощи.

      Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

      Читайте также: На Ровненщине пьяный водитель устроил гонки с полицией: появилось видео

      В авто обнаружили избитого мужчину и двух мужчин, которые его охраняли, а также короткоствольное и автоматическое оружие. Пострадавший рассказал, что похитили его в Сумах, и повезли в неизвестном направлении. Преступники требовали с мужчины 40 тысяч евро.

      поліція врятувала викраденого чоловіка під києвом

      По словам потерпевшего, его похитили в Сумах

      поліція врятувала викраденого чоловіка під києвом

      Полиция изъяла короткоствольное и автоматическое оружие

      Всех троих злоумышленников, в том числе и водителя, правоохранители задержали. Все они родом из Ровненщины. По факту похищения открыто уголовное производство. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

      Видео: полиция спасла похищенного мужчину

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Похищение Ровно Полиция
      Источник: 24 Канал
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