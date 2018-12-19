Услышали крики о помощи: полиция случайно спасла похищенного мужчину под Киевом, видео

Полицейские спасли похищенного мужчину, при чем – случайно. Недалеко от Киева правоохранители остановили микроавтобус для проверки документов у водителя, когда вдруг услышали из салона крики о помощи.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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В авто обнаружили избитого мужчину и двух мужчин, которые его охраняли, а также короткоствольное и автоматическое оружие. Пострадавший рассказал, что похитили его в Сумах, и повезли в неизвестном направлении. Преступники требовали с мужчины 40 тысяч евро.

По словам потерпевшего, его похитили в Сумах

Полиция изъяла короткоствольное и автоматическое оружие

Всех троих злоумышленников, в том числе и водителя, правоохранители задержали. Все они родом из Ровненщины. По факту похищения открыто уголовное производство. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Видео: полиция спасла похищенного мужчину