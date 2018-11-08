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      Успех демократов на выборах в Конгресс для Путина еще хуже, чем для Трампа, – Foreign Policy

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      Результаты выборов в Конгресс предвещают для Путина еще большие неприятности, чем для Трампа
      Результаты выборов в Конгресс предвещают для Путина еще большие неприятности, чем для Трампа / Bild.de

      Получение демократами большинства в Палате представителей обещает продолжение расследования российского вмешательства в выборы в США, а обе партии, вероятно, будут проталкивать дополнительные санкции против Москвы за всё – от ее военных интервенций в Украину и Сирию до отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в Великобритании.

      Об этом пишет Foreign Policy.

      Читайте также: Новые возможности для отношений США с ЕС и НАТО, – Politico о результатах выборов в Конгресс

      В марте члены комитета по делам разведки Палаты представителей прекратили расследование в отношении возможного вмешательства России в американские выборы из-за того, что не нашлось доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и Россией. Теперь демократы, которые будут главными в комитете, возобновят "российское расследование" и возьмутся изучать финансовое положение Трампа, говорится в статье.

      Россию также ожидают новые санкции. Так, в Конгресс уже внесены несколько законопроектов, в том числе и "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DESKAA), призванный удержать Россию от вмешательства в выборы в США, а также препятствовать её действиям в Украине и Сирии. Предлагается обложить санкциями российские гособлигации, энергетические проекты, олигархов и госбанки.

      Кроме того, Москва потеряла друга в Палате представителей. Республиканец Дейна Рорабейкер, который 30 лет был членом Палаты представителей, проиграл выборы и потерял свой мандат. Он возглавлял подкомитет по делам Европы и Евразии в комитете по международным делам. Рорабейкер известен тем, что получал информацию непосредственно из Москвы и использовал ее для продвижения интересов российского правительства в Вашингтоне,
      – поясняет издание.

      Читайте также: "Хуже уже не будет": в Кремле разочарованы результатами выборов в Конгресс США

      Напомним, 6 ноября американцы избрали новый состав Конгресса. Так, впервые за последние 8 лет представителям Демократической партии удалось получить большинство в Палате представителей. В то же время однопартийцы Дональда Трампа – республиканцы – сохранили контроль в Сенате.

      Добавим, что в Конгресс этот раз прошло рекордное количество женщин, а на должностях губернаторов победу одержали республиканцы – 27 из 50. Что интересно, два губернатора, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни.

      ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРОВ В КОНГРЕСС США: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      С чего началось "российское расследование"?
      Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015–2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

      Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США Санкции Владимир Путин Дональд Трамп Расследования Выборы в США
      Источник: 24 Канал
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