Успехи военных на фронте и скандальное увольнение Данилюка, – топ-5 видео недели

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Украинским военным удалось продвинуться вперед и занять лучшую позицию

Украинский бойцам удалось продвинуться вперед к оккупированному Донецку. Между обстрелами украинские бойцы продолжают укреплять свои позиции, которые иногда находятся за сотни метров от вражеских позиций.

Кажется, что 800 метров – не такое уж и большое расстояние, но когда речь идет о продвижении вперед во время окопной войны – это огромный кусок украинской земли. И оккупированный Донецк стал еще ближе, до него осталось 4,5 километра.

Тропа среди множества лесополос и полей ведет ближе к позициям. Расстояние к боевикам теперь каких-то 300 метров. Пойти вперед предложил взводный, он же и реализовал замысел на практике вместе со своими бойцами, ведь укреплялись еще с зимы.

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Что означает увольнение министра финансов Данилюка

Министра финансов Александра Данилюка уволили с руки премьер-министра Владимира Гройсмана. Эксперты говорят, Гройсман с Данилюком поссорились из-за разногласий во взглядах как должна происходить реформа Государственной фискальной службы. А также каким должен быть бюджет Украины в 2019 году.

254 голосами парламент отправил в отставку министра финансов Украины Александра Данилюка. Фактически сделали это руками депутатов от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". А устранили Данилюка из-за личного конфликта с Владимиром Гройсманом, который разгорелся две недели назад.

"Когда я прилетел в Брюссель вести чрезвычайно важные переговоры, меня ожидало письмо министра финансов для меня не понятное и, на мой взгляд, не адекватеное", – прокомментировал Гройсман.

Напредодни визита Гройсмана в Брюссель, Данилюк "подложил настоящую свинью" премьеру. Отправил письмо послам стран "Большой семерки", обвинив в нем Гройсмана в умышленном затягивании с назначением нового председателя Государственной фискальной службы. Мол, исполняющий обязанности ГФС Мирослав Продан лоялен к премьеру. Поэтому фактически Гройсман, а не Данилюк руководит налоговой.

Больше подробностей скандала – в сюжете

Закон об Антикоррупционном суде: какая роль досталась экспертам-международникам

После двух месяцев саботажа депутаты таки приняли закон об Антикоррупционном суде, от которого зависит наше сотрудничество с МВФ. Сначала убедить, затем подбодрить и в конце похвалить народных избранников в Раду пришел и президент Петр Порошенко. Именно он является автором законопроекта, к которому было аж две тысячи поправок от нардепов.

Два года обещаний и войн, неделю рассмотрения поправок и три недели острых споров с Международным валютным фондом – и вот уже президент гордо представляет в парламенте текст законопроекта об Антикоррупционном суде, со всеми, мол, согласованный и к рассмотрению готовый.

Как принимали долгожданное решение – смотрите в сюжете

В Одессе стали чаще нападать на проукраинских активистов: детали инцидентов

В Одессе участились факты нападений на местных проукраинских активистов. На этой неделе ранили лидера Автомайдана Виталия Устименко. В мае напали на экс-руководителя Правого сектора Сергея Стерненка. А еще раньше фиксировали десятки случаев избиений, нападений и запугиваний остальных местных активистов. Жертвы утверждают, что таким образом местные власти пытаются запугать.

Подробности нападений и чем они закончились – смотрите в сюжете

Чем завершились аварии с участием президентского кортежа

В течение последних трех месяцев две аварии произошли по вине официальных кортежей. Сначала вблизи Банковой автомобиль сопровождения президента сбил пожилого мужчину. А недавно автомобиль наехал на 13-летнего мальчика. Он тоже якобы из кортежа гаранта, хотя в Администрации президента все отрицают. Такие же ДТП происходили и с сопровождением Януковича.

В спальном районе Киева около 21:00 вечера, 13 летний Саша переходил дорогу с велосипедом в руках. Вдруг на бешеной скорости его сбила иномарка. Удар был настолько мощный, что мальчика отбросило на несколько метров, там до сих пор остались следы, которые рисовали полицейские. Впоследствии выяснилось, хоть в Банковой это отрицают, автомобиль таки относится к президентскому кортежу.

Все подробности аварий – смотрите в сюжете