Успел продать более тысячи единиц: экс военный сбыл большую партию оружия
В Харькове задержали бывшего военнослужащего, который занимался незаконной продажей оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Как сообщает пресс-служба полиции Харькова, на этих сделках ему удалось заработать 70 тысяч гривен.
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Мужчину задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В отношении бывшего военнослужащего проводили следственные действия и открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Его удалось задержать 13 июля. Известно, что мужчина успел продать более тысячи единиц оружия и боеприпасов.
Экс-военнослужащего задержали за сбыт оружия в Харькове