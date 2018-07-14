Успел продать более тысячи единиц: экс военный сбыл большую партию оружия

В Харькове задержали бывшего военнослужащего, который занимался незаконной продажей оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как сообщает пресс-служба полиции Харькова, на этих сделках ему удалось заработать 70 тысяч гривен.

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Мужчину задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В отношении бывшего военнослужащего проводили следственные действия и открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Его удалось задержать 13 июля. Известно, что мужчина успел продать более тысячи единиц оружия и боеприпасов.

Экс-военнослужащего задержали за сбыт оружия в Харькове