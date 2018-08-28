Успение Пресвятой Богородицы 2018: традиции и приметы украинцев

Успение Пресвятой Богородицы празднуют в Украине 28 августа. По преданию, в этот день апостолы, которые проповедовали в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии, матери Спасителя Иисуса Христа.

Католическая церковь празднует Успение Богоматери (Assumption of Mary) 15 августа.

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Праздник Успения Богородицы совпадает с концом Успенского поста, который считается строгим.

Тому, кто соблюдал пост две недели, можно начинать питаться разнообразной пищей. Но, если же Успение Богородицы попадает на среду или пятницу, то нужно подождать еще один день.

В этот день верующие идут в церковь, чтобы почтить память о Пресвятой Богородице. Люди просят помощи и покровительства у Пресвятой Богородицы.

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы

После Успения начинается бабье лето, которое продлится весь сентябрь. В древности говорили: "Успение провожай, а осень встречай".

Если в этот день появилась радуга на небе — осень будет теплой. А хорошая погода на праздник — Бабье лето будет прохладным.

Много паутины символизирует, что зима будет морозной и малоснежной.

В этот период украинцы завершают жатву: в полях на Успение оставляли последний сноп, а в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для освящения.

После праздника Успения в лесах начинали собирать грибы и орехи и запасали их на зиму.

О чем просят на Успение Богородицы

На Успение верующие идут в церковь и просят у Богородицы помощи и заступничества. Перед иконой Пресвятой Богородицы также молятся:

об избавлении от страха перед физической смертью;

об укреплении веры;

при болезнях.

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