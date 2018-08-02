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Успенский пост: правила соблюдения – что можно и нельзя делать в этот период

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Успенский пост: что можно и нельзя делать в этот период – правила соблюдения поста
Успенский пост: что можно и нельзя делать в этот период – правила соблюдения поста / 24 канал

Успенский пост длится каждый год две недели – с 14 по 28 августа. По строгости пост приравнивается к Великому посту. Как правильно поститься и что нельзя делать во время поста – далее в материале.

Любой пост требует от верующих людей старания и соблюдения многих ограничений. Успенский пост – многодневный период содержания. Он каждый год длится две недели – с 14 по 28 августа. Этот пост строгий, но это касается не только питания.

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Что можно делать в Успенский пост?

В начале каждого поста следует читать утренние и вечерние молитвы. Кушать в период поста нужно растительную пищу, фрукты и овощи, отрекаясь от мяса, молочных продуктов и спиртных напитков.

Нужно посещать церковь и молиться у чудотворных образов за благополучие и здоровье любимых и близких людей. В первые дни Успенского поста желательно освящать воду.

Успенський піст: що можна і не можна робити в цей період
В пост запрещено употреблять в пищу мясные и молочные продукты, а также алкоголь

Церковью не запрещаются занятия повседневными делами. Однако священники призывают отказаться от спешки, суеты и повышенной нагрузки. Нельзя нагружать себя больше, чем следует. Лучше направить силы, что остались в духовное русло, а свободное время проводить в размышлениях и молитвах.

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Что нельзя делать в Успенский пост?

Праздность, жадность, злорадство, плохие мысли, плохие слова и другие грехи – недопустимы в пост. В первую очередь во время духовного содержания вы очищаете свою душу от негатива.

В пост нельзя заключать браки. Свадьба – это торжество и радость, что недопустимо в этот период. Также следует воздержаться от интимной близости.

Не рекомендуется посещать развлекательные мероприятия, танцевать и петь. Под запретом просмотр телевизора да и вообще любого развлекательного контента. Следует проводить меньше времени за компьютером.

Успенський піст: що можна і не можна робити в цей період
Нужно ограничить время за компьютером и отказаться от просмотра телевизора

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Нельзя прибегать к грусти и тоске.

Под запретом также гадания. Нельзя предвидеть свое будущее и пытаться изменить судьбу.

Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции религия
Источник: 24 канал
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