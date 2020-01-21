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      Успіху фінських шкіл: у чому секрет?

      58
      Секрети фінської школи / archdaily.com

      Цей шлях був не простим, але глибоко вкорінені традиції "договірного" суспільства, сприяли тому, що важливі рішення щодо освітньої політики ухвалюються між урядом, вчителями, профспілками і місцевими органами влади.

      Головним чинником успішного впровадження реформ стали викладачі та їхні профспілки, до яких звернулися політики за професіональною підтримкою.

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      • Головним чинником успіху реформи, яка стартували в 60-х роках, стала ефективна робота комітетів, що налагоджували комунікацію між профспілками вчителів та держслужбовцями.
      • Важливим етапом шкільної реформи стала децентралізація освітньої сфери, що почалася у 1968 році. Реформа загальноосвітньої школи надала вчителям муніципалітетів право самостійно вирішувати структуру шкільних програм, методів навчання та навчальних матеріалів. Саме вони протягом двох наступних десятиліть були ключовою ланкою між політиками, вчителями, адміністраторами і посадовими особами, відповідальними за проведення реформ "на місцях".
      • Реформа загальнооосвітньої школи значно підвищила статус вчителів. Маючи вплив на розвиток освіти на національному рівні, викладачі стали надійними союзниками держави і членами культурної та економічної еліти.

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      Автор: Ціна держави
      Теги: Новости политики Учеба Образование Публикации Школа Финляндия
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