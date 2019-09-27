Успокоил панику: Гончарук подвел итоги работы миссии МВФ в Украине

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. В течение следующих нескольких недель Украина и МВФ продолжат переговоры о новой программе сотрудничества. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подчеркнул, что для экономического роста впереди еще много работы, но создание реальной рыночной экономики вполне реально.

В целом руководитель миссии Международного валютного фонда Рон ван Роден дал положительную оценку достигнутым показателям, подчеркнул Гончарук.

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Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ – переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования,

– отметил премьер.

Он также подчеркнул, что по результатам своей работы миссия Фонда назвала главным достижением устранение квазифискального дефицита энергетического сектора.

Сам Рон ван Роден отмечал, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста.

"Будем улучшать бизнес-среду и проводить ключевые реформы, запланированные нашим правительством – большую приватизацию госпредприятий, реформу агросектора, борьбу с коррупцией. Важным остается также успешное проведение судебной рефомы", – резюмировал Алексей Гончарук.

Что еще о результатах работы миссии говорили в МВФ? Рон ван Роден заявил, что находясь в Украине, миссия Фонда провела продуктивные дискуссии об экономической политике для новой программы кредитования. Переговоры о ней состоятся в ближайшие недели.



Кроме того, он озвучил ключевые задачи перед украинской властью. Среди них, в частности, судебная реформа, реформы для перехода на рыночную экономику, защита финансовой стабильности и тому подобное.