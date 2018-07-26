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Успокоительное средство "Корвалол": польза и вред препарата

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"Корвалол": польза и вред препарата
"Корвалол": польза и вред препарата / https://biolab.squarespace.com

В Украине достаточно распространены лекарства "Корвалол", их используют для проблем с бессонницей, неврозов с повышенной раздражительностью.

"Здоровье 24" собрало информацию о пользе и вреде препарата.

Польза "Корвалола"

Основными веществами являются этиловый эфир a-бромизовалериановой кислоты, фенобарбитал и масло мяты. Вспомогательными являются стабилизатор, этанол 96%, вода очищенная.

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"Корвалол" выпускают в форме капель и таблеток. Это средство относят к снотворным и седативным препаратам.

Этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты, который содержится в средстве, оказывает успокаивающее и спазмолитическое действие. Он снижает рефлекторную возбудимость в центральных отделах нервной системы путем усиления торможения в нейронах коры и подкорковых структурах головного мозга.

"Корвалол содержит фенобарбитал, который уменьшает потоки возбуждающих влияний на кору головного мозга и подкорковые структуры.

"Корвалол": польза и вред препарата

"Корвалол" снижает общее артериальное давление, снимая и предупреждая спазмы сосудов, особенно сердечных.

Масло мяты содержит большое количество эфирных масел, в том числе примерно 50% ментола и 4-9% эфиров ментола. Они способны рефлекторно расширять сосуды сердца и мозга, снимая спазмы гладкой мускулатуры. "Корвалол" оказывает успокаивающее и легкое желчегонное действие. Масло мяты перечной обладает антисептическим и спазмолитическим действием, оно способно устранять метеоризм.

"Корвалол" используют при:

  1. неврозах с повышенной раздражительностью;
  2. бессоннице;
  3. в комплексной терапии гипертонической болезни и вегетососудистой дистонии;
  4. нерезко выраженных спазмах коронарных сосудов, тахикардии;
  5. спазмах кишечника, обусловленные нейровегетативными расстройствами (как спазмолитический препарат).

Вред "Корвалола"

Однако это средство имеет противопоказания.

"Корвалол": польза и вред препарата

Его нельзя употреблять при:

– Повышенной чувствительности к компонентам препарата, брому;
– выраженных нарушениях функции печени и/или почек;
– печеночной порфирии;
– тяжелой сердечной недостаточности;
– одновременно с лекарственными средствами, содержащими фенобарбитал, он противопоказан при выраженной артериальной гипотензии, остром инфаркте миокарда, сахарном диабете, депрессии, миастении, алкоголизме, наркотической и медикаментозной зависимости, респираторных заболеваниях с одышкой, обструктивном синдроме.

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Также "Корвалол" не рекомендуют принимать при деятельности, требующей повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

Наличие фенобарбитала может привести к риску развития синдрома Стивенса-Джонсона и Лайелла, что является наиболее вероятным в первые недели лечения.

Также при употреблении препарата существует риск развития медикаментозной зависимости, возможно накопление брома в организме и развитие отравления бромом. В период беременности и кормления грудью также не стоит использовать "Корвалол".

"Корвалол" способен вызвать нарушение координации, скорости психомоторных реакций, сонливость и головокружение в период лечения.

"Корвалол": польза и вред препарата

При длительном и постоянном применении "Корвалола" может возникнуть зависимость, абстинентный синдром, психомоторное возбуждение.

Побочные реакции:

  1. со стороны пищеварительной системы: запор, ощущение тяжести в эпигастральной области, при длительном применении – нарушение функции печени, тошнота, рвота;
  2. со стороны нервной системы: слабость, атаксия, нарушение координации движений, нистагм, галлюцинации, пародоксальное возбуждение, утомляемость, замедленность реакций, головная боль, когнитивные нарушения, спутанность сознания, сонливость, легкое головокружение, снижение концентрации внимания;
  3. со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек,
  4. со стороны кожи и слизистых оболочек: аллергические реакции, в том числе кожная сыпь, зуд, крапивница, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз;
  5. со стороны системы крови: анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз;
  6. со стороны системы дыхания: затрудненное дыхание;
  7. со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, артериальная гипотензия;
  8. со стороны опорно-двигательного аппарата: при длительном применении средств, содержащих фенобарбитал, существует риск нарушения остеогенеза.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
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