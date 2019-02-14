Успокоиться нельзя паниковать: как СМИ в США реагируют на решение ЕС по "Северному потоку-2"

Строительство скандального российско-германского газопровода, как и споры вокруг него, в разгаре. Хотя изменения в газовую директиву ЕС тоже не провели четких линий, однако с будущим "Северного потока-2" все понятно.

Столь быстрое достижение "газового компромисса" удивительно, пишет Politico.

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Так, 24 канал писал, что согласно новым поправкам от Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Берлин. Это не касается только той части, которая пролегает в территориальных водах Германии.

Взамен разочарованными результатом оказались как противники "Северного потока-2", так и его ярые сторонники. Последние хотели, чтобы правила ЕС вовсе не касались газопровода.

Для Германии новые договоренности стали выбором "меньшего зла", ведь за воплощение проекта и самостоятельное им управление Берлин боролся отчаянно. Однако на этот раз Германия не смогла взять процесс полностью в свои руки несмотря на постоянные телефонные звонки президенту Румынии во время переговоров (Румыния сейчас председательствует в ЕС – 24 канал).

При этом следует понимать, что любое решение Брюсселя будет зависеть от состава новой Еврокомиссии и от того, насколько новые еврокомиссары будут лояльны к взглядам Берлина.

Однако несмотря на это, решение ЕС – точно не то, чего хотела Россия. Кремль надеялся, что законы Евросоюза не будут иметь никакого влияния, как это было с "Северным потоком-1". Теперь же, поскольку Россия должна учитывать другие европейские правила, запуск "Северного потока-2" может затормозиться.

Вместе с тем, как отмечает издание, главный плюс для Москвы в том, что "Северный поток-2" уже не остановить. Чтобы газопровод заработал как можно быстрее, России и Германии придется начать переговоры о межправительственном соглашении о работе газопровода, которое устроит Еврокомиссию. Иначе газопровод не заработает. Отметим, что по правилам ЕС "Газпром" не может быть владельцем "трубы" и одновременно транспортировать газ через нее.

Politico также упомянул и о положении Украины – Москва не называет, какое именно количество газа она готова обязаться транспортировать через Украину в будущем.

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Зато, по мнению авторов материала, хорошая новость для Киева в том, что суета вокруг газопровода заставила Германию обязаться защищать продолжение транзита через Украину. Этот пункт был подчеркнут в франко-немецких договоренностях на прошлой неделе. В этом беда в том, что Украина таким образом полностью зависит от надежности обещаний Берлина и Парижа.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.