В результате инцидента лицо водителя закровило. Очевидцы вызвали полицию и медиков. Инцидент произошел 15 июля. В сети появилось видео.
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Сразу агрессивно вел себя
- Очевидцы отмечают, что мужчина сразу был беспокойным.
- Пострадавшего отвезли в городскую больницу №16.
- Сейчас ему зашивают рану.
- Пока полицейские ехали, злоумышленника держали силой.
- Мужчина хотел убежать, но был задержан.
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