Устал на работе: пассажир набросился на водителя маршрутки в Днепре – видео
16 июля 2021 , 21:14Читати новину українською
В Днепре в маршрутке №73 мужчина ударил водителя телефоном по голове. Пассажир объяснил это тем, что ему было жарко. Также он чувствовал усталость после работы.
В результате инцидента лицо водителя закровило. Очевидцы вызвали полицию и медиков. Инцидент произошел 15 июля. В сети появилось видео.
К теме Не угостил сигаретой: пьяный мужчина неординарно отомстил водителю в Днепре
Сразу агрессивно вел себя
- Очевидцы отмечают, что мужчина сразу был беспокойным.
- Пострадавшего отвезли в городскую больницу №16.
- Сейчас ему зашивают рану.
- Пока полицейские ехали, злоумышленника держали силой.
- Мужчина хотел убежать, но был задержан.
Пассажир избил водителя и хотел убежать в Днепре: смотрите видеоОбратите внимание! Недавно в метро Харькова мужчина избил пожилого пассажира, потому что ему мешал рюкзак. В итоге разбил тому бровь.