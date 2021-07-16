Устал на работе: пассажир набросился на водителя маршрутки в Днепре – видео

16 июля 2021 , 21:14
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Источник:

фейсбук "Типичный Тополь-Шевченковский район"

В Днепре в маршрутке №73 мужчина ударил водителя телефоном по голове. Пассажир объяснил это тем, что ему было жарко. Также он чувствовал усталость после работы.

В результате инцидента лицо водителя закровило. Очевидцы вызвали полицию и медиков. Инцидент произошел 15 июля. В сети появилось видео.

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Сразу агрессивно вел себя

  • Очевидцы отмечают, что мужчина сразу был беспокойным.
  • Пострадавшего отвезли в городскую больницу №16.
  • Сейчас ему зашивают рану.
  • Пока полицейские ехали, злоумышленника держали силой.
  • Мужчина хотел убежать, но был задержан.

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Обратите внимание! Недавно в метро Харькова мужчина избил пожилого пассажира, потому что ему мешал рюкзак. В итоге разбил тому бровь.
Автор: Олег Терещенко