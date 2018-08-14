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Установили механизм, который будет прогнозировать плохое здоровье детей

36 Читати новину українською
Установили механизм, который будет прогнозировать плохое здоровье детей
Установили механизм, который будет прогнозировать плохое здоровье детей / firestock.ru

Американские ученые установили параметр, по которому они будут определять, какое здоровье будет у ребенка – плохое или хорошее.

В исследовании приняли участие 235 детей в возрасте до девяти лет, пишет Journal of Pediatrics.

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В начале эксперимента они измерили силу хвата, а также множество показателей здоровья (индекс массы тела и жировая масса, уровень жиров и холестерина в крови, кровяное давление).

Встановили механізм, який прогнозуватиме погане здоров’я дітей

Установили механизм, который будет прогнозировать плохое здоровье детей

Ученые установили, что у детей, которые были слабее своих сверстников, наблюдали факторы риска развития множества заболеваний. Это повышенное давление, высокий уровень жиров, холестерина в теле и так далее.

Второе наблюдение провели через два года: в нем принял участие лишь 181 ребенок. Ученые проследили за тем, как от силы хвата (нормализованного по весу ребенка) зависит поддержание хорошего здоровья (отсутствие факторов риска при обоих случаях) или его улучшения.

Встановили механізм, який прогнозуватиме погане здоров’я дітей

Установили механизм, который будет прогнозировать плохое здоровье детей

Оказалось, что слабые дети отличались значительно слабым здоровьем, чем их сильные одноклассники. Более того, сильные дети чаще улучшали свое здоровье, избавляясь от одного или нескольких факторов риска за период наблюдений.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Дети
Источник: 24 Канал
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