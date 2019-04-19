Установка оборудования Sany на госшахтах позволит повысить энергонезависимость страны

Модернизация угольной отрасли благодаря установке нового горно-шахтного оборудования производства Sany Heavy Equipment позволит повысить энергонезависимость страны, а самим шахтам выйти на повышение рентабельности.

Об этом во время презентации техники на территории шахты в пятницу, 19 апреля, заявил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць, сообщает пресс-служба ООО "Сани Украина", официального дилера Sany Heavy Equipment.

В рамках договоров, заключенных с ГП "Мирноградуголь", ООО "Сани Украина" поставило на шахту "Капитальная" устьевое оборудование мощностью более 3 тысячи тонн угля в сутки. Общая стоимость оборудования составляла 140 миллионов гривен.

Это первое капитальное вложение на приобретение нового оборудования и запуск новой лавы, которое позволяет развивать шахту. Мы надеемся, что не последнее. Сейчас мы работаем еще над четырьмя лавами. Это даст возможность дополнительно добывать от 1,5 до 2 тысяч тонн угля в сутки. Это позволит шахте самостоятельно выплачивать заработную плату и выйти на рентабельность,

– отметил глава области.

"Этот уголь позволит нам перейти на энергонезависимость от других поставщиков, в частности России, насытить наши ТЭС качественным углем", – добавил он.

По словам Куця, китайская техника превосходит отечественные и другие аналоги по характеристикам цены и качества.

"Если бы не было положительной динамики использования такого оборудования (на шахте "Краснолиманская" – 24 канал), Я думаю мы бы не пошли на его закупку. Оно показало себя качественным, надежным, энергоэффективным", – сказал он.

Генеральный директор Sany Heavy Equipment Чжан Чжихонь, со своей стороны, подчеркнул, что сегодня на территории Украины работает уже почти 30 единиц проходческих комбайнов, 2 очистных комплекса и 150 штук механических секций крепления производства китайского производителя.

"На ООО "Краснолиманская" наша техника уже позволила выйти на добычу на уровне 8 тысяч тонн угля в сутки. В ближайшие месяцы будут осуществлены поставки еще 2 комплексов на госшахты, что позволит наращивать добычу на территории Украины и способствовать развитию экономики Украины", – отметил он.

"Шахта "Капитальная" сегодня добывает в среднем около 1,4 тысяч тонн угля в сутки. После масштабного обновления оборудования за счет техники нового поколения, добыча будет увеличена минимум в 2,5 раза, что существенно улучшит экономические показатели предприятия. В целом же модернизация оборудования на государственных шахтах позволит нарастить добычу в течение 2 лет в 3-5 раза", – отметил директор ООО "Сани Украина" Андрей Крикун.

До конца 2019 года "Сани Украина" планирует поставить на шахты ГП "Мирноградуголь" еще 4 проходческих комбайна. Каждый комбайн ежесуточно обеспечит по 10-15 метров подготовки очистных забоев. Общая стоимость этого оборудования – около 100 миллионов гривен, сообщает пресс-служба компании.

По словам Крикуна, очистные комбайны способны добыть до 1,5 млн тонн угля без капитального ремонта, что вдвое больше, чем отечественные аналоги.

Поставленный на шахту "Капитальная" очистной комбайн MG210 имеет производительность до 12 тонн в минуту, что делает его самым производительным в классе из используемых на территории Украины. Этот показатель в 2 раза выше показателей очистных комбайнов отечественного производства. Скребковый конвейер SGZ630 обладает ресурсом до 3 миллионов тонн, что также делает его лучшим в классе на территории Украины,

– говорится в сообщении пресс-службы.

ООО "Сани Украина" планирует осуществить поставки нового оборудования на ГП "Селидовуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1", ГП "Шахта имени Сургая", ПАО "Лисичанскуголь".