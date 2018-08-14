15:52
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
31°C 16°C
  • среда
    32°C 21°C
  • четверг
    29°C 20°C
  • пятница
    31°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Установление рекорда: украинец решил пройти тысячу километров по воде

73 Читати новину українською

Во вторник, 14 июля, украинец будет устанавливать новый рекорд. Он хочет пройти по воде от Киева до Одессы на сапборде – плоской плавучей конструкции вытянутой формы.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

Читайте также: В Украине 57 парашютистов установили мировой рекорд: невероятные фото

Украинец решил таким образом добраться в Одессу к морю. Он собирается останавливаться в разных городах, где будет жить прямо на берегу. Спать рекордсмен будет в палатках, а питаться просто рыбой. С собой он берет 430 гривен, ведь это минимальная помощь, которой сейчас может обеспечить государство.

С собой я взял палатку, спальник, несколько пакетов и насос, ведь сапборд нужно время от времени подкачивать,
– сказал рекордсмен Антон.

Стоит отметить, что если добираться до Одессы дорогой Киев-Одесса, то это почти 500 километров, то есть вдвое больше.

Такой рекорд в Украине будут устанавливать впервые, хотя в мире это распространено уже давно. Один американец даже проплыл три тысячи километров. Сам рекорд является благотворительной целью – украинец хочет собрать средства для пожилой женщины, которой нужно 40 тысяч гривен для аппарата крови, поэтому он пытается найти неравнодушных.

Что такое сапборд?
Сапборд (от англ. SUP, stand-up paddling – то есть гребля стоя) – это плоская плавучая надувная доска вытянутой формы, на которой размещается человек (или несколько человек). Управляется сапборд одиночным веслом. От доски для серфинга сапборд отличается большей длиной и широким разнообразием обводов.

Теги: Новости Украины Новости Киева Рекорды Новости спорта
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
сегодня, 15:00 Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
Злой Одессит
Украина в ловушке: что убивает нашу страну
сегодня, 13:00 Украина в ловушке: что убивает нашу страну
Павло Казарін
Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток
сегодня, 10:01 Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток
Медовый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовские Спаса
сегодня, 12:30 Медовый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовские Спаса
Юлія Девда 20466
Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
сегодня, 12:00 Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
Блог Медіа
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
День Независимости 2018 в Киеве: афиша мероприятий в столице
 3 августа , 18:41
Сильный ливень в Киеве превратил улицы в реки: появились фото и видео
 25 мая 2016 , 17:49
Шевченко не умеет говорить и доносить свои мысли, вся надежда на иностранцев-помощников, – один из лучших бомбардиров Украины
 19 июля 2016 , 14:40
АПОЭЛ – Боруссия Д: Ярмоленко получил одну из худших оценок за матч
 18 октября 2017 , 09:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук