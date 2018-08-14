Установление рекорда: украинец решил пройти тысячу километров по воде

Во вторник, 14 июля, украинец будет устанавливать новый рекорд. Он хочет пройти по воде от Киева до Одессы на сапборде – плоской плавучей конструкции вытянутой формы.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Украинец решил таким образом добраться в Одессу к морю. Он собирается останавливаться в разных городах, где будет жить прямо на берегу. Спать рекордсмен будет в палатках, а питаться просто рыбой. С собой он берет 430 гривен, ведь это минимальная помощь, которой сейчас может обеспечить государство.

С собой я взял палатку, спальник, несколько пакетов и насос, ведь сапборд нужно время от времени подкачивать,

– сказал рекордсмен Антон.

Стоит отметить, что если добираться до Одессы дорогой Киев-Одесса, то это почти 500 километров, то есть вдвое больше.

Такой рекорд в Украине будут устанавливать впервые, хотя в мире это распространено уже давно. Один американец даже проплыл три тысячи километров. Сам рекорд является благотворительной целью – украинец хочет собрать средства для пожилой женщины, которой нужно 40 тысяч гривен для аппарата крови, поэтому он пытается найти неравнодушных.

Что такое сапборд?

Сапборд (от англ. SUP, stand-up paddling – то есть гребля стоя) – это плоская плавучая надувная доска вытянутой формы, на которой размещается человек (или несколько человек). Управляется сапборд одиночным веслом. От доски для серфинга сапборд отличается большей длиной и широким разнообразием обводов.