Уставшая Эмбер Хёрд засветила грудь в объемном платье: фото

Звезда долгожданного фильма "Аквамен" Эмбер Хёрд, похоже, решила освободить место в своем доме, попросив своих друзей помочь с вывозом вещей. Однако 32-летняя звезда не только удивила провокационной домашней одеждой, но и усталым видом и проблемной кожей.

Об этом сообщается на The Daily Mail.



Американская актриса надела длинное over-size платье белого цвета, сквозь которое хорошо просматривались грудь актрисы. Когда она наклонялась, чтобы поднять коробку с вещами, ее грудь заметно обнажились.

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Эмбер Хёрд в Лос-Анджелесе

Также папарацци успели запечатлеть Эмбер в не слишком хорошей форме, – на ее лице можно заметить многочисленные акне, а сама актриса выглядела не слишком счастливой и здоровой. Возможно, ее истощили съемки фильма "Аквамен", в котором она сыграла одну из второстепенных ролей. Впрочем, звезда кино имеет полное право оставаться такой, какая она есть в своем доме в Лос-Анджелесе, не заботясь о внешнем виде.

Напомним, что Эмбер Хёрд сейчас находится в отношениях с арт-дилером Вито Шнабеля. В начале этого года она порвала отношения с миллиардером Маском, а Вито в прошлом году, после трех лет отношений, завершил роман с супермоделью Хайди Клум.