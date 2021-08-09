Это произошло возле пляжа Ланжерон. В момент потасовки рядом стояла женщина, которая выкрикивала: "Ты верующий?".
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Даже бросили ребенка
В начале видео женщина в розовом купальнике пытается ударить мужчину. Однако на нее сразу бросается другая барышня, которая подошла туда с ребенком на руках.
Следует отметить, что в этот момент она бросила маленькую девочку. Однако ребенок продолжил плавать, поскольку был в спасательном круге.
Буквально через несколько секунд все участники спора стали драться вместе. Что стало причиной конфликта – неизвестно.
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Другие драки в Одессе
В последнее время в городе было немало конфликтов, которые приобрели известность в сети. Однако чаще всего они происходили в общественном транспорте. Вот несколько последних случаев:
- 28 июля в маршрутке началась драка из-за того, что мужчине сделали замечание.
- 27 июля в одном из трамваев Одессы подрались дедушки, которые не могли поделить место для людей с инвалидностью.
- 29 июля произошла драка с пассажиром троллейбуса, который не хотел платить за проезд.