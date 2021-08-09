В Одессе отдыхающие устроили массовую драку в море: видео

В Одессе в море подрались сразу несколько человек. Они таскали друг друга за волосы и моментами даже окунали в воду оппонентов.

Это произошло возле пляжа Ланжерон. В момент потасовки рядом стояла женщина, которая выкрикивала: "Ты верующий?".

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Даже бросили ребенка

В начале видео женщина в розовом купальнике пытается ударить мужчину. Однако на нее сразу бросается другая барышня, которая подошла туда с ребенком на руках.

Следует отметить, что в этот момент она бросила маленькую девочку. Однако ребенок продолжил плавать, поскольку был в спасательном круге.

Буквально через несколько секунд все участники спора стали драться вместе. Что стало причиной конфликта – неизвестно.

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Другие драки в Одессе

В последнее время в городе было немало конфликтов, которые приобрели известность в сети. Однако чаще всего они происходили в общественном транспорте. Вот несколько последних случаев: