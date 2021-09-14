Дрифтовали посреди толпы в центре Днепра: следы шоу так и не смыли

В Днепре 11 сентября праздновали День города и на площади Героев Майдана проходила выставка тюнингованных автомобилей. Однако там не только выставляли машины, но и устроили дрифт посреди толпы.

Это понравилось далеко не всем горожанам, поскольку на асфальте осталось много следов шин. Кроме этого, вызвало возмущение и то, что во время шоу там не было никаких ограждений.

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Дрифт-шоу посреди толпы в Днепре / Фото 056.ua

Просто попросили отойти

Эта выставка называется Dnepr Fast Cars и она уже на протяжении 5 лет является традиционным мероприятием, которое проводят в День города. В этом году там были 50 автомобилей, которые позволяли осмотреть и сфотографировать.

Однако под конец действа из колонок прозвучал призыв отойти в сторону, поскольку скоро должно начаться дрифт-шоу. Однако это было единственной попыткой организаторов обеспечить безопасность посетителей.

Впоследствии несколько автомобилей начали "стирать шины" об асфальт. При этом шел густой белый дым и оставались следы, которые можно увидеть и через несколько дней после шоу.

Расположение площади Героев Майдана в Днепре / Карта google