Устроили массовую драку в центре Одессы: госпитализировали нескольких раненых

В центре Одессы 26 октября произошла жесткая массовая драка с использованием холодного оружия. Как следствие, госпитализировали нескольких юношей с различными ранами.

Это произошло ночью на улице Екатериниской. Об этом журналистам сообщили анонимные источники в полиции.

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Нескольких человек порезали

Всего в драке пострадали 6 ребят. Самому младшему из них 19 лет, а самому старшему – 25. Все они получили ранения различной степени тяжести.

Кто-то из них попал в больницу только с побоями, а у кого-то обнаружили и резаные раны. Всех пострадавших скорая отвезла в 11 городскую больницу.

А задержали только 1 подозреваемого. Его отвезли в участок, чтобы выяснить обстоятельства драки.

Другая массовая драка недавно

17 октября сообщили, что на вокзале в Ровно произошла массовая драка. Сначала в полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него украли куртку, в которой были 100 евро, 600 гривен и мобильный телефон.

Когда прибыли правоохранители, они увидели драку, где было 8 участников. Одного из них пытались задержать, но подбежал брат-двойник злоумышленника и избил патрульного.