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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

Устройства на базе Android получат более безопасный метод разблокировки

33 Читати новину українською
В Android появится функция сканирования лица
В Android появится функция сканирования лица / Фото из открытых источников

Специалисты обнаружили в программном коде Android Open Source Project напоминание об улучшенном и более безопасном способе разблокировки устройств под управлением операционной системы Android. Стоит отметить, что разработкой нового метода занимается один из сотрудников Intel.

Об этом сообщает 9to5google.

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В ходе исследования кода AOSP разработчики обнаружили набор инструментов для проверки личности пользователя на основе сканирования его лица. Отметим, что сама функция разблокировки с использованием лица появилась еще в Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Теперь же, когда этот метод пользуется большой популярностью у производителей и пользователей, в Android на уровне системы появится его поддержка.

Данное нововведение позволит OEM-производителям, таким как OnePlus, LG, Huawei и другим, не производить собственные алгоритмы для сканирования лиц, а использовать встроенные в Android инструменты.

Ожидается, что обновленная функция появится уже в будущих Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые, вероятно, представят уже в конце этого года.

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Теги: Техно Android Смартфоны
Источник: 24 Канал
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