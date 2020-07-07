В Днепровском районе столицы в одной из квартир на улице Радужная, 69 произошла утечка газа. Это вызвало пожар, но когда спасатели прибыли на место происшествия, то огня уже не было.

Спасатели сразу начали эвакуировать людей из 9-этажного дома, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Стоит знать Взрыв на Позняках: кто понесет ответственность и как предупредить подобные трагедии

Где возник пожар

Пожар возник в квартире на первом этаже, но к моменту прибытия ГСЧС признаков горения уже не было.

Во время эвакуации спасатели обнаружили хозяина квартиры, где произошел пожар, с незначительными ожогами кисти правой руки. Мужчину сразу передали на осмотр медикам.

Всего с верхних этажей здания были эвакуированы 8 человек.

Спасатели сразу прибыли на место происшествия / Фото ГСЧС

На место происшествия выехало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

Заметим, что только недавно в Дарницком районе Киева в одной из квартир произошел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий. Погибли 5 человек, а еще 5 – получили травмы. Сейчас ведется расследование.