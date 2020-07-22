Премьер Денис Шмыгаль поручил министиру инфраструктуры Владиславу Криклию взять под личный контроль вопрос подъема танкера Delfi в Одессе. Владелец судна получит еще одну попытку поднять его собственными силами.

Если же сделать до конца недели не удастся, то владелец должен будет отказаться от прав собственности на танкер. Об этом Шмыгаль написал в своем телеграмм-канале.

Ранее Подъем танкера Delfi перенесли после неудачных попыток его поднять

Что будет дальше с затонувшим у Одессы танкером:

Если владельцу Delfi не удастся поднять танкер и он откажется от прав на него, то дальше этим вопросом займется государственная Администрация морских портов.

Дело в том, что пока что, как владелец судна, так и местные органы власти показывают свою несостоятельность решить этот вопрос.

Кроме того, по словам Шмыгаля, сейчас все органы, подведомственные правительству, отрабатывают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее разобраться с затонувшим танкером, который загрязняет море и мешает мореходности.

Ситуация с Delfi после неудачной попытки подъема судна

После неудачной попытки подъемая танкера с Delfi усилился выток нефтепродуктов в Черное море.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в ночь на 22 июля с борта судна снова произошла утечка нефтепродуктов. При этом он добавил, что снять судно с мели и поставить на киль – будет очень проблематично.

В то же время, он акцентировал на том, что городские власти не позволит ликвидировать танкер путем распила на месте – в акватории пляжа, потому что это нанесет еще больший вред окружающей среде.

В мэрии также уточнили: после последней утечки содержание в морской воде нефтепродуктов превышено в 21 раз.

Что говорят экологи

Известный активист, руководитель общественной экологической организации "Зеленый лист" Владислав Балинский сообщил, что ситуация с судном сильно ухудшилась после попытки 18 июля поднять танкер с помощью буксиров.

Было просто плохо, а после попытки турбоподъема стало очень плохо. Прежде всего из-за полной безнаказанности и несостоятельности работников,

– объяснил мужчина.

Общественный активист отметил, что 18 июля попытка турбоподъема привела к общему поднятия корпуса судна минимум на пол метра. При этом все содержимое, которое еще в нем остается, также сместилось, и начало выливаться в море, в том числе через образованные в корпусе отверстия.

Что известно о затонувшем танкер Delfi возле Одессы