Нефтепродукты из затонувшего у берегов Одессы танкера "Делфи" разлились на площадь в 400 квадратных метров. Местный пляж "Дельфин" уже закрыли для посетителей, там нельзя купаться.

Об этом сообщила исполняющая обязанности директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентина Дацюк, передает УНИАН.

Ранее Возле одесского пляжа из затонувшего танкера "Делфи" вылилось топливо: фото

Разлив пятна нефтепродуктов – до 400 квадратных метров. К счастью, оно не вышло за пределы траверсов пляжа, который ограничен для купания,

– подчеркнула она.

По словам Дацюк по состоянию на 22 июня ситуация является нормальной. Пятно удалось локализовать с помощью сорбента.

Она добавила: ухудшение ситуации с танкером было прогнозируемым. Оно связано с повышением температуры воздуха и морской воды. После аварии судна в 2019 году превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде не фиксировалось (за исключением непосредственно дня аварии) до текущего июня.

Когда "Делфи" наконец заберут с побережья

По словам эколога, ранее власти настаивали на том, чтобы "Делфи" забрали с побережья до конца марта 2020 года.

"К сожалению, этого не произошло... И с начала июня фиксировались факты превышения допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 2 раза, в 3,5 раза", – сообщила Дацюк.

По ее данным, владелец пока не отказался от обещания забрать судно с побережья до 25 июня. Сейчас разработан соответствующий план мероприятий, который находится на согласовании в Администрации морских портов Украины.

Несмотря на то, что пляж, напротив которого стоит "Делфи", закрыли, туда все же наведываются нарушители. Они проходят ограду и идут отдыхать на пляж.

После этого согласования будет разработан график подъема судна.

Нарушители на пляже "Дельфин" / Фото "Думская"

Авария танкера "Делфи": коротко