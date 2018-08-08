Утечка азотной кислоты под Днепром: опасное вещество везли без лицензии

Предприятие, перевозившее азотную кислоту в автоцистерне, в которой произошла разгерметизация и утечка опасной жидкости на Днепропетровщине, не имело соответствующей лицензии.

Об этом рассказал начальник управления Укртрансбезопасности в Днепропетровской области Алексей Степаненко, сообщает "Укринформ".

24 канал сообщал, что 7 августа на Днепропетровщине произошла утечка азотной кислоты из-за разгерметизации автоцистерны, которая перевозила вещество.

Такой опасный груз как азотная кислота подлежит лицензированию. Проверив документацию, мы увидели, что предприятие не получило такую лицензию, соответственно, осуществляло перевозки нелегально. Владелец сказал, что хотел заработать денег, а потом получить лицензию,

– рассказал Степаненко.

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Следовательно, работники Укртрансбезопасности составили административный материал по факту инцидента. Поэтому теперь предприятие должно уплатить штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, а транспорт, из которого произошла утечка опасного вещества, подлежит конфискации.

Причиной инцидента стала разгерметизация фланца в одном из отсеков автоцистерны, в котором было 8 тонн азотной кислоты. Вытекло около 4 тонн вещества, рассказал заместитель главного чрезвычайщика Днепропетровщины Александр Шевченко.

Чем опасна азотная кислота?

Азотная кислота ядовита для организма и по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. Ее пары очень вредны: вызывают раздражение дыхательных путей, а сама кислота оставляет на коже язвы, которые долго заживают. При действии кислоты на кожу возникает характерное желтое окрашивание.