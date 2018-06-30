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Злой Одессит

"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда

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Карикатура на проблемы эмминграции в России
Карикатура на проблемы эмминграции в России / Автор карикатуры: Александр Димитров

Кремлевская пропаганда очень часто использует миграционные вопросы в своих корыстных целях.

При этом, обсуждая, например, явление работающих в Европе и даже РФ украинцах, они не вспоминают о небывалом росте эмиграции из России. И если украинские трудовые мигранты имеют тенденцию к возвращению назад, у российских "бегущих" с этим все намного хуже.

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Но в данном случае есть повод поговорить о той категории трудовых мигрантов, которых можно отнести к элите нации – интеллектуалы, работников научной сферы, специалистов высокотехнологичных отраслей. Всех тех, о ком должны были по заверениям Путина и правительства РФ заботиться, холить и лелеять, выращивая в лонах Сколково.

Так, одна из крупнейших в США компаний, специализирующаяся на управленческом консалтинге Boston Consulting Group провела масштабное исследование, посвященное эмиграционным настроениям в среде интеллектуальной элиты.

Исследование охватило ни много ни мало, а 24 тысячи респондентов из РФ и результаты его можно охарактеризовать двумя словами – "пора валить!"

Так, работать за пределами Российской Федерации изъявляют желание:

  • IT-специалисты – 54%;
  • топ-менеджеры – 52%;
  • ученые – 50%;
  • инженерные специальности – 49%;
  • медицинские работники категории не ниже "врач" – 46%.

При этом в возрастной категории до 30 лет изъявивших желание работать за рубежом 57%, а в среде студентов – 59%.

Таким образом, Россия, стабилизирующая свое миграционное и демографическое положение приемом мигрантов из стран СНГ, в первую очередь азиатского региона, лишается интеллектуальной элиты, будучи не способной предложить им мало-мальски достойную жизнь на родине.

И, в принципе, та интеллектуальная пропасть, которая сейчас образуется у нашей гибридной соседки, заметна невооруженным глазом. И с каждым годом она будет лишь шириться и углубляться.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости России Новости политики Публикации
Источник: Злой Одессит
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