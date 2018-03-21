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Утечка: стала известна цена смартфона OnePlus 6

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One Plus logo
One Plus logo / mobilityindia.com

Из китайских источников произошла утечка информации относительно цены флагманского смартфона OnePlus6.

Информация с CNMO.

Сегодня на китайском сайте cnmo.com появилось фото экрана с презентации топового смартфона OnePlus 6.

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Характеристики і ціна OnePlus6
Фото из презентации One Plus 6

На фото видны основные характеристики флагмана и, главное, его цена – 749 долларов США (примерно 19 700грн). Для сравнения, его предшественник OnePlus 5T с максимальными характеристиками стоит 550 долларов (в Украине от 15 200 до 17 000грн).

Ймовірний дизайн OnePlus 6
Предполагаемый дизайн смартфона OnePlus 6

Смартфон будет иметь процессор Snapdragon 845, 8гб оперативной памяти, 256гб флеш-памяти, экран 6,2 дюйма и разрешением 2280х1080 пикселей при соотношении сторон 19:9, двойную камеру на 12+20мп, а также скоростную зарядку Dash Charge.

Теги: Цены Техно Смартфоны Китай
Источник: 24 Канал
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