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      Утро на Мальдивах: 53-летняя британка Элизабет Херли показала соблазнительную фигуру в бикини

      63 Читати новину українською
      Элизабет Херли
      Элизабет Херли / Instagram

      Английская актриса и модель Элизабет Херли поражает тысячи поклонников в социальных сетях своей внешностью. В свои 53 британка смело хвастается идеальной фигурой, которую часто демонстрирует в купальниках.

      Новые фото Херли опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Британская актриса показала поклонникам фото, на котором она позирует в светло-розовом принтованном купальнике собственного бренда, продемонстрировав удивительную фигуру. В подписи она сообщила о своем отдыхе на Мальдивах.

      Как известно, Херли никогда не была поклонницей вредной пищи и чаще всего ест только свежие и натуральные продукты.

      Элизабет любит покупать на рынках у местных фермеров, также она отказывается от сыра, чипсов, конфет, хлеба, макаронных изделий и жареной пищи и заботится о том, сколько фруктов и газированных напитков она потребляет. Если Лиз готовится к большой фотосессии, за эти три дня она будет есть коричневый рис, овощи, рыбу или стейк, а также пьет только зеленый чай и воду,
      – пишет издание Hollywood Life.

      Ранее Херли призналась в интервью, что не делала пластических операций, но поддерживает красоту инъекциями ботокса.

       

      Впоследствии Херли опубликовала короткий ролик, где она снимает с себя белый халат и одновременно танцует.

      Смотрите видео с Элизабет Херли:

       

      Напомним, Херли прокомментировала, как ее сын Дэмиен реагирует на мамины соблазнительные фото в купальниках ее бренда. По словам звезды, парень очень поддерживает ее "как актрису и как семейного кормильца".

      Теги: LifeStyle Мода Великобритания Эротика
      Источник: 24 канал
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