Утвержден календарь матчей УПЛ сезона 2018-2019

На общем собрании клубов Украинской Премьер-лиги был утвержден календарь первого круга чемпионата УПЛ 2018-2019 годов.

Чемпионат в Украине стартует 22 июля. Ему будет предшествовать матч за Суперкубок Украины 21 июля в Одессе, где сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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Первый круг продлится до 6 октября, после чего команды начнут играть второй круг.

Украинское "Эль-классико" между "Динамо" и "Шахтером" состоится уже в третьем туре (базовая дата 4 августа) на поле киевлян.

Расписание матчей УПЛ сезона 2018-2019

1 тур. 22 июля

Полтава – Олимпик

Карпаты – Александрия

Заря – Мариуполь

Десна – Шахтер

Арсенал-Киев – Львов

Динамо – Ворскла

2 тур. 28 июля

Полтава – Карпаты

Львов – Динамо

Шахтер – Арсенал-Киев

Мариуполь – Десна

Александрия – Заря

Олимпик – Ворскла

3 тур. 4 августа

Карпаты – Олимпик

Заря – Полтава

Десна – Александрия

Арсенал-Киев – Мариуполь

Динамо – Шахтер

Ворскла – Львов

4 тур. 11 августа

Полтава – Десна

Карпаты – Заря

Шахтер – Ворскла

Мариуполь – Динамо

Александрия – Арсенал-Киев

Олимпик – Львов

5 тур. 18 августа

Заря – Олимпик

Десна – Карпаты

Арсенал-Киев – Полтава

Динамо – Александрия

Ворскла – Мариуполь

Львов – Шахтер

6 тур. 25 августа

Полтава – Динамо

Карпаты – Арсенал-Киев

Заря – Десна

Мариуполь – Львов

Александрия – Ворскла

Олимпик – Шахтер

7 тур. 1 сентября

Десна – Олимпик

Арсенал-Киев – Заря

Динамо – Карпаты

Ворскла – Полтава

Львов – Александрия

Шахтер – Мариуполь

8 тур. 15 сентября

Полтава – Львов

Карпаты – Ворскла

Заря – Динамо

Десна – Арсенал-Киев

Александрия – Шахтер

Олимпик – Мариуполь

9 тур. 22 сентября

Арсенал-Киев – Олимпик

Динамо – Десна

Ворскла – Заря

Львов – Карпаты

Шахтер – Полтава

Мариуполь – Александрия

10 тур. 29 сентября

Полтава – Мариуполь

Карпаты – Шахтер

Заря – Львов

Десна – Ворскла

Арсенал-Киев – Динамо

Олимпик – Александрия

11 тур. 6 октября

Динамо – Олимпик

Ворскла – Арсенал-Киев

Львов – Десна

Шахтер – Заря

Мариуполь – Карпаты

Александрия – Полтава

В календаре указаны базовые даты туров.