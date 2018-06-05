Утвержден календарь матчей УПЛ сезона 2018-2019
На общем собрании клубов Украинской Премьер-лиги был утвержден календарь первого круга чемпионата УПЛ 2018-2019 годов.
Чемпионат в Украине стартует 22 июля. Ему будет предшествовать матч за Суперкубок Украины 21 июля в Одессе, где сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
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Первый круг продлится до 6 октября, после чего команды начнут играть второй круг.
Украинское "Эль-классико" между "Динамо" и "Шахтером" состоится уже в третьем туре (базовая дата 4 августа) на поле киевлян.
Расписание матчей УПЛ сезона 2018-2019
1 тур. 22 июля
Полтава – Олимпик
Карпаты – Александрия
Заря – Мариуполь
Десна – Шахтер
Арсенал-Киев – Львов
Динамо – Ворскла
2 тур. 28 июля
Полтава – Карпаты
Львов – Динамо
Шахтер – Арсенал-Киев
Мариуполь – Десна
Александрия – Заря
Олимпик – Ворскла
3 тур. 4 августа
Карпаты – Олимпик
Заря – Полтава
Десна – Александрия
Арсенал-Киев – Мариуполь
Динамо – Шахтер
Ворскла – Львов
4 тур. 11 августа
Полтава – Десна
Карпаты – Заря
Шахтер – Ворскла
Мариуполь – Динамо
Александрия – Арсенал-Киев
Олимпик – Львов
5 тур. 18 августа
Заря – Олимпик
Десна – Карпаты
Арсенал-Киев – Полтава
Динамо – Александрия
Ворскла – Мариуполь
Львов – Шахтер
6 тур. 25 августа
Полтава – Динамо
Карпаты – Арсенал-Киев
Заря – Десна
Мариуполь – Львов
Александрия – Ворскла
Олимпик – Шахтер
7 тур. 1 сентября
Десна – Олимпик
Арсенал-Киев – Заря
Динамо – Карпаты
Ворскла – Полтава
Львов – Александрия
Шахтер – Мариуполь
8 тур. 15 сентября
Полтава – Львов
Карпаты – Ворскла
Заря – Динамо
Десна – Арсенал-Киев
Александрия – Шахтер
Олимпик – Мариуполь
9 тур. 22 сентября
Арсенал-Киев – Олимпик
Динамо – Десна
Ворскла – Заря
Львов – Карпаты
Шахтер – Полтава
Мариуполь – Александрия
10 тур. 29 сентября
Полтава – Мариуполь
Карпаты – Шахтер
Заря – Львов
Десна – Ворскла
Арсенал-Киев – Динамо
Олимпик – Александрия
11 тур. 6 октября
Динамо – Олимпик
Ворскла – Арсенал-Киев
Львов – Десна
Шахтер – Заря
Мариуполь – Карпаты
Александрия – Полтава
В календаре указаны базовые даты туров.