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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Уважение: Усик поделился необычным совместными фото с Беллью после боя

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      Беллью и Усик после боя
      Беллью и Усик после боя

      После того, как абсолютный чемпион мира Александр Усик победил британца Тони Беллью, оба боксера продемонстрировали уважение друг к другу.

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      Беллью сразу после боя заявил, что считает Усика одним из лучших боксеров мира. И поцеловал его в лоб.

      Имели возможность Усик и Беллью пообщаться и вне ринга. Именно там они и сделали совместные фото.

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      Напомним, Усик проводил защиту своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

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      Теги: Спорт Бокс Александр Усик Усик – Белью
      Источник: 24 Канал
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