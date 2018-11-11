Уважение: Усик поделился необычным совместными фото с Беллью после боя
После того, как абсолютный чемпион мира Александр Усик победил британца Тони Беллью, оба боксера продемонстрировали уважение друг к другу.
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Беллью сразу после боя заявил, что считает Усика одним из лучших боксеров мира. И поцеловал его в лоб.
Имели возможность Усик и Беллью пообщаться и вне ринга. Именно там они и сделали совместные фото.
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Напомним, Усик проводил защиту своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.
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Источник: 24 Канал
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