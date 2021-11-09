Это сделали для того, чтобы предотвратить настоящее избиение мужчины, которое могло случиться. Сейчас уже задержали злоумышленника, который якобы хотел заказать это преступление.

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Хотел поквитаться с коллегой

По данным следователей, это преступление хотел устроить глава поселкового совета одной из общин Херсонской области. Он предложил исполнителю избить одного из депутатов его совета. За это мужчина якобы платил 7 тысяч долларов.

Глава сельсовета, вероятно, рассчитывал, что в результате избиения потерпевший не сможет ходить и будет передвигаться на инвалидной коляске. Как следствие, вместо хозяйственных дел он занимался бы лишь здоровьем.

Объявление подозрения задержанному главе ОТГ: смотрите видео

Давал деньги частями

Правоохранители выяснили, что для выполнения заказа в сентябре и октябре злоумышленник передал исполнителю часть оплаты – 500 долларов и 37 тысяч гривен.

А разоблачили и задержали мужчину уже 9 ноября. В этот день он передавал следующую часть денег – 2 500 долларов и 65 тысяч гривен.

Что грозит за такое преступление

В полиции Одесской области сообщили, что объявили задержанному подозрение по статье о совершенном покушении на умышленное тяжкое телесное повреждение. Если его вину докажут в суде, то злоумышленник может попасть в тюрьму на 10 лет.

Задержание мужчины силовиками / Фото Нацполиции и Офиса Генпрокурора

Коротко об этом "нападении"

Сначала сообщили, что неизвестные остановили автомобиль, в котором ехал депутат с женой. Их якобы сильно избили и он попал в больницу с тяжелыми ранениями.

Тогда правоохранители заявили, что расследуют это по статье о тяжелом телесном повреждении. Она предусматривает от 5 до 8 лет заключения.