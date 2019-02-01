Увеличение эконалога для бизнеса в 25 раз без комплексного подхода теряет смысл, – эксперт

Повышение ставок не может происходить отдельно от изменения механизма распределения средств.

Анализ постановления ВР, которое предусматривает увеличение с 1 января 2019 года ставки экологического налога за выбросы СО2 стационарными источниками в 25 раз с 0,41 грн/т до 10 грн/т, показывает, что эти изменения будут скорее дополнительным бременем для субъектов хозяйствования и исключительно инструментом фискального характера, а следовательно – неэффективными в решении экологических проблем. Об этом сообщает УНИАН.

Об этом пишет эксперт по экологическим вопросам, основатель "ECO transformation" и шеф-редактор "ЕCOBUSINESS. Экология предприятия" Людмила Цыганок.

Цыганок объясняет, что существует угроза, что платя повышенную сумму платежей, предприятия будут отдавать их природе, а в кошелек общего бюджета.

По ее мнению, из всех внешних источников финансирования экологических проектов наиболее реалистичными являются местные экологические фонды, ведь по закону "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о целевом направлении экологического налога" (№ 918-VIII от 24 декабря 2015 года) к поступлениям специального фонда местных бюджетов относится 55% экологического налога, из которых 25% – средства городского бюджета, 30% – областного бюджета. Средства специального фонда местных бюджетов могут использоваться только для финансового обеспечения реализации природоохранных мероприятий.

"Однако сегодня проекты по охране окружающей природной среды финансируют преимущественно сами предприятия. Промышленные гиганты, энергетические компании, которые десятками лет нуждаются в модернизации и имеют ряд природоохранных обязательств, давно бьют тревогу. Чтобы выполнить все международные обязательства, стоит только направить средства эконалога по назначению", – пишет Цыганок.

"Если бы хотя бы 10% средств, которые должны направляться на компенсацию вреда окружающей среде, использовались по назначению, это кардинально улучшило бы перспективы той же водохозяйственной отрасли. Качество питьевой воды, чистота водоемов – это то, что касается каждого из нас. Если срочно не разработать стратегию развития водоканализационной индустрии, мы неизбежно получим не просто кризис, а катастрофу. И таких примеров, к сожалению, множество", – говорит эксперт.

"Следует объединять усилия бизнеса (энергетиков, металлургов, химиков), предприятий коммунальной сферы, представителей власти, которые осознают экологический коллапс надвигающейся чтобы наконец решить проблему распределения средств эконалога", – подытожила Цыганок.