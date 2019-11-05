Увеличением бюджета на 2020 год Украина не сможет преодолеть эпоху бедности, – эксперт

Правительство презентовало программу государственного бюджета на 2020 год. И хотя министры уверены, что увеличение финансирования поможет преодолеть эпоху бедности в Украине, эксперты отмечают, что этого не произойдет.

Такое мнение высказал экономический эксперт Борис Кушнирук в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, нужно понимать, что бюджетный процесс – это длительный процесс.

Тот экономический рост, который мы наблюдаем уже 16 квартал подряд, – это не заслуга этого правительства и президента. Ведь это формировалось в предыдущие годы, это предполагалось и ни о каком завершении эпохи бедности не говорилось, кроме одного человека,

– сказал Кушнирук.

Он добавил, что за счет увеличения доходной части на 67 миллиардов нельзя преодолеть эпоху бедности.

"Более того, у меня есть существенные сомнения в корректности такого увеличения, ибо я не вижу экономического обоснования для того, чтобы правительство смогло мобилизовать бюджет на 67 миллиардов больше, чем было запланировано", – подытожил эксперт.

Отметим, что 18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год, за принятие в первом чтении которого проголосовали 255 депутатов. Проект Госбюджета предусматривает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,3%. Кроме того, минимальная зарплата в Украине должна вырасти на 550 гривен – до 4723 гривен, прожиточный минимум – до 2189 гривен, а средний курс доллара составит 28,2 гривны.

Бюджет на 2020 год/ Инфографика 24 канала