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      Увеличением бюджета на 2020 год Украина не сможет преодолеть эпоху бедности, – эксперт

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      Правительство презентовало программу государственного бюджета на 2020 год. И хотя министры уверены, что увеличение финансирования поможет преодолеть эпоху бедности в Украине, эксперты отмечают, что этого не произойдет.

      Такое мнение высказал экономический эксперт Борис Кушнирук в прямом эфире 24 канала.

      К теме: Эпоха бедности должна закончиться: Гончарук о том, что будет с пенсиями и субсидиями в 2020-м

      По его словам, нужно понимать, что бюджетный процесс – это длительный процесс.

      Тот экономический рост, который мы наблюдаем уже 16 квартал подряд, – это не заслуга этого правительства и президента. Ведь это формировалось в предыдущие годы, это предполагалось и ни о каком завершении эпохи бедности не говорилось, кроме одного человека,
      – сказал Кушнирук.

      Он добавил, что за счет увеличения доходной части на 67 миллиардов нельзя преодолеть эпоху бедности.

      "Более того, у меня есть существенные сомнения в корректности такого увеличения, ибо я не вижу экономического обоснования для того, чтобы правительство смогло мобилизовать бюджет на 67 миллиардов больше, чем было запланировано", – подытожил эксперт.

      Отметим, что 18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год, за принятие в первом чтении которого проголосовали 255 депутатов. Проект Госбюджета предусматривает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,3%. Кроме того, минимальная зарплата в Украине должна вырасти на 550 гривен – до 4723 гривен, прожиточный минимум – до 2189 гривен, а средний курс доллара составит 28,2 гривны.

      Бюджет на 2020 рік/ Інфографіка 24 каналуБюджет на 2020 год/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Новое правительство Бюджет Бюджет 2020
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