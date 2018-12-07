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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Увеличим военное присутствие": Литва подготовила ответ для РФ в случае эскалации на Азове

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      Литва расширит военное присутствие в случае продолжения российской эскалации на Азове
      Литва расширит военное присутствие в случае продолжения российской эскалации на Азове / Фото из открытых источников

      РФ должна придерживаться международных договоренностей. Литва будет увеличивать военное присутствие в Азовском море, если Россия продолжит осуществлять агрессию в отношении Украины.

      Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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      "Если дальше Россия будет эскалировать, разжигать враждебные действия против Украины и международного сообщества, мы хотим еще раз напомнить, что Азовское море не является территорией России", – сказала она.

      Грибаускайте напомнила, Россия должна выполнять условия международных договоренностей по Азовскому морю.

      Если нет – то мы всегда поможем, поддерживаем Украину и будем увеличивать свое военное присутствие,
      – подчеркнула президент Литвы.

      Напомним, в пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла в Украину с официальным визитом. Она решила поддержать Украину и обсудить отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.

      Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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