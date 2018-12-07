"Увеличим военное присутствие": Литва подготовила ответ для РФ в случае эскалации на Азове

РФ должна придерживаться международных договоренностей. Литва будет увеличивать военное присутствие в Азовском море, если Россия продолжит осуществлять агрессию в отношении Украины.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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"Если дальше Россия будет эскалировать, разжигать враждебные действия против Украины и международного сообщества, мы хотим еще раз напомнить, что Азовское море не является территорией России", – сказала она.

Грибаускайте напомнила, Россия должна выполнять условия международных договоренностей по Азовскому морю.

Если нет – то мы всегда поможем, поддерживаем Украину и будем увеличивать свое военное присутствие,

– подчеркнула президент Литвы.

Напомним, в пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла в Украину с официальным визитом. Она решила поддержать Украину и обсудить отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.

Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.