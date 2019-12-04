Увеличить отпуска и исключить увольнения беременных: что предлагает правительство

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагают сделать невозможным увольнение беременных женщин и позволить брать отпуск за свой счет на 30 дней вместо 15.

Такие инициативы представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга 3 декабря, пишет пресс-служба правительства.

Важно: Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг

Милованов пояснил, что задача – законодательно защитить всех работников, а увольнение беременных женщин сделать невозможным.

Мы стремимся усложнить, а в идеале, вообще исключить случаи, когда под условием фиктивных реорганизаций компаний или учреждений увольняют социально незащищенных лиц,

– сообщил Милованов.

Также в правительстве предлагают вдвое увеличить количество дней отпуска за свой счет – с 15 до 30 дней. Механизм выплаты больничных в правительстве предлагают оставить в силе.

Кроме этого, в правительстве предлагают внести в трудовое законодательство изменения, которыми узаконят работу из дома и работу с гибким графиком.

Президент Владимир Зеленский поручил принять новый Трудовой кодекс до начала 2020 года. Тот кодекст, который действует сегодня, принятый еще в 1971 году Верховной Радой Украинской ССР.

Почему Украине нужен новый трудовой кодекс?

Проститься со старыми трудовыми нормами нардепы хотят из-за их "архаичности" – они остались в наследство еще от советской системы. Работодатели и инвесторы критикуют нынешний кодекс из-за устаревших положений и усложнения процессов.

В нынешнем трудовом кодексе, например, до сих пор существует норма с 1918 года о вредных видах труда. Ее ввел еще Владимир Ленин.