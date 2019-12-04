Увеличить отпуска и исключить увольнения беременных: что предлагает правительство
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагают сделать невозможным увольнение беременных женщин и позволить брать отпуск за свой счет на 30 дней вместо 15.
Такие инициативы представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга 3 декабря, пишет пресс-служба правительства.
Важно: Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
Милованов пояснил, что задача – законодательно защитить всех работников, а увольнение беременных женщин сделать невозможным.
Мы стремимся усложнить, а в идеале, вообще исключить случаи, когда под условием фиктивных реорганизаций компаний или учреждений увольняют социально незащищенных лиц,
– сообщил Милованов.
Также в правительстве предлагают вдвое увеличить количество дней отпуска за свой счет – с 15 до 30 дней. Механизм выплаты больничных в правительстве предлагают оставить в силе.
Кроме этого, в правительстве предлагают внести в трудовое законодательство изменения, которыми узаконят работу из дома и работу с гибким графиком.
Президент Владимир Зеленский поручил принять новый Трудовой кодекс до начала 2020 года. Тот кодекст, который действует сегодня, принятый еще в 1971 году Верховной Радой Украинской ССР.
Почему Украине нужен новый трудовой кодекс?
Проститься со старыми трудовыми нормами нардепы хотят из-за их "архаичности" – они остались в наследство еще от советской системы. Работодатели и инвесторы критикуют нынешний кодекс из-за устаревших положений и усложнения процессов.
В нынешнем трудовом кодексе, например, до сих пор существует норма с 1918 года о вредных видах труда. Ее ввел еще Владимир Ленин.