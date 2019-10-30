Увеличивать или уменьшать: Маркарова объяснила, что будет с налогами

Налоги повышать не планируют – бюджет на 2020 год построен на базе той налоговой системы, которая есть сегодня. Изменения в Налоговый кодекс, которые рассматривает парламент, в бюджете не учтены.

В минфине считают, что не стоит увеличивать налоги, как делалось под каждый из бюджетов ранее. Об этом сказала глава ведомства Оксана Маркарова в интервью "НВ".

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Маркарова отметила, что под каждый бюджет раньше всегда были не только изменения в Бюджетный кодекс, но и изменения в Налоговый кодекс.

В этом году мы отошли от него. Так, парламент рассматривает несколько изменений в Налоговый кодекс, некоторые из них могут быть и ресурсными, но мы не учитывали эти поступления в бюджете,

– объяснила глава Министерства финансов.

По ее словам, единственное, что они готовы рассмотреть ко второму чтению в бюджет, это поступления от игорного бизнеса или от янтаря в случае принятия законопроектов.

"Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышенные налоги ни через базу, ни через проценты. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры и они должны быть предсказуемыми", – добавила она.

Что со снижением налогов?

Маркарова отметила, что при понижении налогов нужно понимать, каким образом это будет сбалансировано в бюджете.

Будет ли у нас экономический рост, о котором мы говорим, которого мы можем достичь и который позволит нам уменьшать налоги. Потому что у нас будет перевыполнение по доходам, по текущим,

– сказала она.

Глава Минфина отметила, что в первую очередь нужно уменьшать налоги на оплату труда (НДФЛ), а также те, которые касаются инвестиций.

Зато налоги на недвижимость и налоги на землю, по словам Маркаровой, "должны устанавливаться, выплачиваться и повышаться". Однако это не налоги в государственный бюджет.

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"Важно помнить, что налог на землю и налог на недвижимость – это во всем мире два главных налога местных бюджетов, и у нас в Украине также 100% этих налогов идут именно в местные бюджеты", – добавила Маркарова.