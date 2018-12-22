Уверен в своей досрочной победе, – украинец Бурсак перед важным боем

22 декабря украинец Максим Бурсак проведет бой против узбека Мухитдинова Раджапбаева в рамках вечера бокса в Броварах.

Максим Бурсак поделился ожиданиями от предстоящего вечера бокса, пишет SportArena.

Читайте также: "Будем раздавать люлей": Беринчик настроен нокаутировать соперника

Готов хорошо, уверен в своей досрочной победе. Настроение хорошее. Соперник – хороший боец, был уже в Украине. Будет непростой бой, но готов ко всему, что он преподнесет,

– сказал Бурсак во время открытой тренировки.

Отметим, что Максим Бурсак выступает в средней и второй средней весовой категории. Свой последний бой Бурсак провел 16 декабря 2017 года, в котором победил грузина Сосо Абуладзе.

Также 22 декабря свои бои проведут Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов и Мишико Беселия.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24