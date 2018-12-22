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      Уверен в своей досрочной победе, – украинец Бурсак перед важным боем

      59 Читати новину українською
      Максим Бурсак
      Максим Бурсак / K2 Promotions

      22 декабря украинец Максим Бурсак проведет бой против узбека Мухитдинова Раджапбаева в рамках вечера бокса в Броварах.

      Максим Бурсак поделился ожиданиями от предстоящего вечера бокса, пишет SportArena.

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      Готов хорошо, уверен в своей досрочной победе. Настроение хорошее. Соперник – хороший боец, был уже в Украине. Будет непростой бой, но готов ко всему, что он преподнесет,
      – сказал Бурсак во время открытой тренировки.

      Отметим, что Максим Бурсак выступает в средней и второй средней весовой категории. Свой последний бой Бурсак провел 16 декабря 2017 года, в котором победил грузина Сосо Абуладзе.

      Также 22 декабря свои бои проведут Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов и Мишико Беселия.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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