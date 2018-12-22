Уверен в своей досрочной победе, – украинец Бурсак перед важным боем
22 декабря украинец Максим Бурсак проведет бой против узбека Мухитдинова Раджапбаева в рамках вечера бокса в Броварах.
Максим Бурсак поделился ожиданиями от предстоящего вечера бокса, пишет SportArena.
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Готов хорошо, уверен в своей досрочной победе. Настроение хорошее. Соперник – хороший боец, был уже в Украине. Будет непростой бой, но готов ко всему, что он преподнесет,
– сказал Бурсак во время открытой тренировки.
Отметим, что Максим Бурсак выступает в средней и второй средней весовой категории. Свой последний бой Бурсак провел 16 декабря 2017 года, в котором победил грузина Сосо Абуладзе.
Также 22 декабря свои бои проведут Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов и Мишико Беселия.
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