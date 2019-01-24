Уверенная игра Леня помогла "Атланте" победить "Чикаго": видео

В НБА состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Среди них и матч "Чикаго" против "Атланты", участие в котором принял украинец Алексей Лень.

Украинский баскетболист в этот раз не попал в стартовую пятерку "Атланты". Однако на паркете Лень провел более 22 минут. За это время он оформил дабл-дабл – набрал 14 очков и сделал 10 подборов. Несмотря на это его РЕ составила -7.

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Что касается самого матча, то "Атланта" со старта ошеломила соперников, выиграв первую четверть с разницей в 17 очков (25:42). В конце второй четверти "Чикаго" удалось значительно сократить отставание – до шести очков. И третью и четвертую четверть снова выиграли гости. А общий итог матча – 101:121.

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