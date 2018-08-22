Уверенные победы "Металлиста 1925" и "Ингульца": результаты второго раунда Кубка Украины

22 августа состоялись матчи второго предварительного этапа Кубка Украины по футболу.

Так, "Суммы" прошли в следующий раунд раньше других: их соперник – "Кобра" – снялся с розыгрыша. Еще один поединок ("Металлург" – "Днепр-1") будет сыгран в сентябре.

Результаты всех матчей второго предварительного этапа Кубка Украины

Нива (Винница) – Горняк-Спорт (Горишные Плавни) 2:1

Виктория (Николаевка) – Мир (Горностаевка) 1:1 (пен. 1:3)

ЛНЗ-Лебедин (Лебедин) – Горняк (Кривой Рог) 1:1 (пен. 2:4)

Минай (Ужгород) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) 3:1

Черкасщина-Академия (Белозерье) – Рух (Винники) 3:1

Калуш (Калуш) – Авангард (Краматорск) 2:1

Таврия Симферополь – Волынь (Луцк) 2:3

Кремень (Кременчуг) – Звезда (Кропивницкий) 1:2

Балканы (Заря) – Николаев 0:1

Кристалл (Херсон) – Агробизнес (Волочиск) 1:1 (пен.2:4)

Металлист 1925 (Харьков) – Оболонь-Бровар (Киев) 2:0

Ингулец (Петрово) – Колос (Ковалевка) 1:0

Металлург (Запорожье) – Днепр-1 (Днепр) состоится 19 сентября

Суммы (Суммы) – Кобра (Харьков) – техническое поражение "Кобры"

Отметим, что в третьем предварительном этапе сыграют 20 команд: 14 победителей второго предварительного этапа и шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу по состоянию на начало сезона занимали места с седьмого по 12-е. Жеребьевка состоится 31 августа.

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