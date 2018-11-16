"Увидеть мир и познакомить его с Украиной": украинская семья объехала полмира на велосипеде

Воочию, а не только из новостей узнавать другие страны стремится все больше украинцев. Кабинеты и офисы меняют на берег Тихого океана, а рабочее пространство обустраивают под пальмами. Семья же музыкантов из Украины для путешествия выбрала велосипед и вместе с маленьким ребенком уже покорила полмира.

Семья музыкантов из Украины путешествует уже четыре года. Маленький Марк родился во время странствий в Австралии, а сейчас ему уже почти три. С малышами, говорит мать Ярина Квитка, путешествовать не так и сложно. По дороге с ним играют даже местные.

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"Едем через Европу в Африку, затем Южная Америка, Северная. Всего 22 страны посетить планируем в этот раз", – рассказал путешественник Владимир Муляр.



Маленький Марко родился во время странствий

Увидеть мир и познакомить его с Украиной – основная цель этих супругов, и жизнь на чемоданах для них уже стала привычной. В Украине же собственного дома пока не имеют, потому что не нашли "своего" идеального места.

Во время странствий очень меняется философия, расширяется мировоззрение. В конце концов мы понимаем, что человек должен жить там, где он счастлив. Это может быть остров или джунгли. А может быть какой-то маленький городок в Украине,

– отметила Ярина.

В поисках и Ирина Лещик-Третьякова, которая вместе с мужем и маленьким сыном тоже постоянно в дороге. Ирина преподает вокал, муж дизайнер. Каждые три или четыре месяца семья меняет место проживания. "Не существует страны, где все идеально", – считает путешественница.



Хобби можно превратить в профессию

Киевлянка Юлия Дьяченко еще в школе в руки взяла фотоаппарат, тогда и заработала свои первые деньги. А впоследствии превратила хобби в профессию. Начала путешествовать, потому что жить по графику не умеет. Только в течение 2018 года облетела семь стран в поисках людей и эмоций. Даже сделала татуировку самолета у себя на запястье. Впрочем, в таком стиле жизни есть и риски – ведь это не всегда прибыльно.

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Однако пока останавливаться никто из путешественников не планирует, ведь впереди еще полмира и каскады новых впечатлений.