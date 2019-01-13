Увлекательное спасение туриста, Томос в Украине и новый закон о сексе – топ-5 видео недели

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"Танцевал каждые 15 минут": история спасенного в Карпатах туриста

Жажда жизни и мысли о семье – вот что не дало отчаянному экстремалу сдаться в заснеженных горах. Игорь вспоминает пережитое испытание и приходит в себя. Он рассказал, что были две холодные ночевки, тогда он копал руками в снегу лунки, чтобы спастись, танцевал каждые 15 минут. "Это ужас, это ужас и очень страшно, потому что не знаешь, что будет дальше", – добавил он.

Это была невероятная история, за которой 5 дней следила вся страна, но она завершилась счастливо – Игоря Грищенко нашли, сейчас он под наблюдением медиков, угрозы его жизни нет.

Смотрите видео о спасенном в Карпатах туристе

Изменения в Уголовном кодексе: нужна ли теперь расписка о сексе

11 января в Украине начали действовать изменения в Уголовном кодексе о согласии на секс, которые уже успели напугать украинцев. До нововведений привлечь к уголовной ответственности за изнасилование могли только в том случае, если к сексу женщину или мужчину принудили силой, угрозами или злоупотребляли уязвимым состоянием лица.

Уже появилось немало шуток о том, что перед любым половым актом нужно будет дать партнеру письменную расписку, что ты не против. В сети даже опубликовали образцы как ее оформлять.

Смотрите видео: новый закон о домашнем насилии

Как украинцы встретили Томос в Киеве и как реагировали в УПЦ МП

Томос торжественно привезли в Софийский собор. В Святой Софии состоялась Рождественская литургия. В храм занесли свиток и развернули его на специальной подставке. Между тем уже почти 40 церквей когда-то Московского патриархата со всей Украины присоединились к независимой от Кремля церкви.

Зато священников Московского патриархата возмущают изменения. В пресс-службе заявили, закон о переименовании в Русскую православную церковь нарушает Конституцию. И юридический отдел церкви собирается обжаловать его в суде. Российские ресурсы прибегают к провокациям.

Смотрите видео Томос в Киеве

Взрыв в торговом центре "Мармелад" в Киеве

12 января в киевском торговом центре "Мармелад" прогремел взрыв. Эвакуировать людей начали только через 2 часа после инцидента. На 4 этаже проходили ремонтные работы, именно там один из работников пытался проверить пожарную сигнализацию в офисе, но не придумал ничего лучше, чем зажечь дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Мужчина получил серьезные ожоги, был госпитализирован в больницу.

Смотрите видео о взрыве в торговом центре Киева

Впечатляющий конкурс ледяных скульптур в Львове

Во Львове завершился конкурс ледовых скульптур. Девять львовских мастеров в течение двух дней высекали ледяные фигуры. Мастерам понадобилось почти 9 тонн льда. А тематикой этого конкурса стало творчество знаменитого скульптора Иоанна Пинзеля, но каждый добавил что-то свое.

Победителем конкурса стал скульптор Марьян Король, чья фигура "Танец ангелов" имеет скрытый смысл. А вот приз зрительских симпатий завоевала ледяная "Спираль времени" львовского мастера Гордея Старуха.

Смотрите видео конкурс ледяных скульптур во Львове