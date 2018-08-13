00:37
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
32°C 17°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Уволена во второй раз, – Супрун оперативно отреагировала на скандал с врачом Губаревой

116 Читати новину українською
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун / 24 Канал

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала резонансное восстановление в должности и повышение врача Анны Губаревой, которая ранее была уволена за то, что отказала в лечении онкобольному ветерану АТО.

Супрун сообщила о том, что скандальную сотрудницу Института рака во второй раз уволили. Об этом руководительница МОЗ написала в своем Facebook.

Читайте также: В Институте рака прокомментировали возвращение скандальной Губаревой

Анну Губарев, сотрудницу Национального института рака, которая отказала ветерану АТО в льготном лечении, уволена. Во второй раз. Получила официальное разъяснение от Института рака. Сразу после разоблачения инцидента Губаревой с ветераном, ее уволили с обеих должностей, которые она к тому времени занимала – врача и научного сотрудника,
– отметила Ульяна Супрун.

Она объяснила ситуацию, как так случилось, что после увольнения в первый раз Губарев удалось восстановиться на работе.

"С 17.07.2018 года по 31.08.2018 года она была восстановлена ​​в научной должности, чтобы дать возможность завершить научную деятельность. Сегодня с ней разорвали этот контракт досрочно. Возмущена тем фактом, что ее взяли повторно, надеясь, что никто не заметит, и уволили во второй раз в результате скандала!" – написала и.о. министра здравоохранения.

Супрун также заверила, что с стороны МЗ будут приняты "соответствующие меры" в отношении руководства Института рака за недопустимую кадровую политику.

Напомним, 13 августа в сети разгорелся скандал после того, как стало известно, что директор Национального института рака Елена Колесник восстановила в должности врача института Анну Губареву, которая в июне 2018 года отказала в лечении онкобольному ветерану АТО, после чего была уволена.

Теги: Здоровье Новости Украины Онкозаболевания Министерство здравоохранения Украины Скандал Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 13 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
13 августа, 23:00 На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
13 августа, 22:22 Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
13 августа, 22:00 Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
Блог Медіа
"Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
13 августа, 21:02 "Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
Борис Немировський
Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
13 августа, 20:01 Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
Євгенія Мазур
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Порошенко назначил нового руководителя Донецкой области
 10 июня 2015 , 22:55
Как выглядит киевское метро изнутри: эксклюзивная экскурсия по тоннелям
 21 июля 2016 , 21:54
"Динамо" ведет переговоры о подписании защитника
 26 августа 2016 , 16:06
Как Тимощук дебютировал за новый российский клуб, забив 2 гола
 7 февраля 2017 , 11:36
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук