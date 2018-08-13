Уволена во второй раз, – Супрун оперативно отреагировала на скандал с врачом Губаревой

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала резонансное восстановление в должности и повышение врача Анны Губаревой, которая ранее была уволена за то, что отказала в лечении онкобольному ветерану АТО.

Супрун сообщила о том, что скандальную сотрудницу Института рака во второй раз уволили. Об этом руководительница МОЗ написала в своем Facebook.

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Анну Губарев, сотрудницу Национального института рака, которая отказала ветерану АТО в льготном лечении, уволена. Во второй раз. Получила официальное разъяснение от Института рака. Сразу после разоблачения инцидента Губаревой с ветераном, ее уволили с обеих должностей, которые она к тому времени занимала – врача и научного сотрудника,

– отметила Ульяна Супрун.

Она объяснила ситуацию, как так случилось, что после увольнения в первый раз Губарев удалось восстановиться на работе.



"С 17.07.2018 года по 31.08.2018 года она была восстановлена ​​в научной должности, чтобы дать возможность завершить научную деятельность. Сегодня с ней разорвали этот контракт досрочно. Возмущена тем фактом, что ее взяли повторно, надеясь, что никто не заметит, и уволили во второй раз в результате скандала!" – написала и.о. министра здравоохранения.



Супрун также заверила, что с стороны МЗ будут приняты "соответствующие меры" в отношении руководства Института рака за недопустимую кадровую политику.

Напомним, 13 августа в сети разгорелся скандал после того, как стало известно, что директор Национального института рака Елена Колесник восстановила в должности врача института Анну Губареву, которая в июне 2018 года отказала в лечении онкобольному ветерану АТО, после чего была уволена.