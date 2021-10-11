Приказ об увольнении подписал министр внутренних дел Денис Монастырский 11 октября. Однако это сделали в соответствии с приказом МВД, который сделали тремя днями ранее, 8 октября.

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Выплатят компенсацию уволенному

В копии приказа, которую обнародовали, говорится, что причиной увольнения является не простое невыполнение служебных обязанностей. Генерал 3 ранга якобы это делал систематически и без уважительных причин.

В документе также говорится, что Аброськину выплатят денежную компенсацию за отпуск, который он не использовал, – 21 день. Однако общая сумма компенсации пока неизвестна.

Приказ об увольнении Аброськина / Фото "Думская"

Кто может стать новым ректором

Анонимные источники сообщили журналистам, что новым ректором может стать бывший проректор Анатолий Никитин. Следует отметить, что в 2019 году он некоторое время уже был исполняющим обязанности.

Сейчас же Никитин работает в должности заместителя директора департамента персонала МВД. Однако пока официально эти предположения не подтверждали, поэтому ректором может стать и другой правоохранитель.