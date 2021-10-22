Уволился главный военный комиссар Харьковщины
Источник:KHARKIV Today
Главный военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин подал в отставку. Госслужащий уволиться решил сам. Он говорит, что причиной является возраст и состояние здоровья.
Юрий Калгушкин был военным комиссаром Харьковской области более 5 лет. В конце сентября он ушел на пенсию.
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Состояние здоровья ухудшилось
Бывшему военному комиссару в этом году исполнилось 60 лет. Причиной увольнения стало ухудшение состояния здоровья.
Во-первых, – возраст. Во-вторых, состояние здоровья ухудшилось с июня. Написал рапорт, с сентября не работаю,
– говорит Калгушкин.
По данным СМИ, исполняющим обязанности военного комиссара Харьковской области выбрали полковника Владимира Арапа. Ранее он возглавлял Шевченковский районный военный комиссариат.
Что задекларировал Калгушкин
- Главный военный комиссар задекларировал 939 тысяч зарплаты, 53 тысячи гривен пенсии и 15 тысяч гривен, полученных в университете внутренних дел.
- Наличными Юрий Калгушкин хранил 837 тысяч гривен.
- В разделе "авто" он указал Toyota Land Cruiser Prado 150 за 474 тысячи гривен, который официально принадлежит жене.
- Супруги Калгушкиных вместе владеют жилым домом в Харькове, 4 земельными участками в селах Мартовое и Новый Мерчик, а также в Харькове и Дергачевском районе.