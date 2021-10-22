Уволился главный военный комиссар Харьковщины

22 октября 2021 , 12:11
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Источник:

KHARKIV Today

Главный военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин подал в отставку. Госслужащий уволиться решил сам. Он говорит, что причиной является возраст и состояние здоровья.

Юрий Калгушкин был военным комиссаром Харьковской области более 5 лет. В конце сентября он ушел на пенсию.

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Состояние здоровья ухудшилось

Бывшему военному комиссару в этом году исполнилось 60 лет. Причиной увольнения стало ухудшение состояния здоровья.

Во-первых, – возраст. Во-вторых, состояние здоровья ухудшилось с июня. Написал рапорт, с сентября не работаю,
– говорит Калгушкин.

Обратите внимание! Юрий Калгушкин стал военным комиссаром Харьковской области в 2016 году. До этого он был заместителем военного комиссара.

По данным СМИ, исполняющим обязанности военного комиссара Харьковской области выбрали полковника Владимира Арапа. Ранее он возглавлял Шевченковский районный военный комиссариат.

Что задекларировал Калгушкин 

  • Главный военный комиссар задекларировал 939 тысяч зарплаты, 53 тысячи гривен пенсии и 15 тысяч гривен, полученных в университете внутренних дел.
  • Наличными Юрий Калгушкин хранил 837 тысяч гривен.
  • В разделе "авто" он указал Toyota Land Cruiser Prado 150 за 474 тысячи гривен, который официально принадлежит жене.
  • Супруги Калгушкиных вместе владеют жилым домом в Харькове, 4 земельными участками в селах Мартовое и Новый Мерчик, а также в Харькове и Дергачевском районе.
Автор: Марта Кушка