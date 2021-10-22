Уволился главный военный комиссар Харьковщины

Главный военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин подал в отставку. Госслужащий уволиться решил сам. Он говорит, что причиной является возраст и состояние здоровья.

Юрий Калгушкин был военным комиссаром Харьковской области более 5 лет. В конце сентября он ушел на пенсию.

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Состояние здоровья ухудшилось

Бывшему военному комиссару в этом году исполнилось 60 лет. Причиной увольнения стало ухудшение состояния здоровья.

Во-первых, – возраст. Во-вторых, состояние здоровья ухудшилось с июня. Написал рапорт, с сентября не работаю,

– говорит Калгушкин.

Юрий Калгушкин стал военным комиссаром Харьковской области в 2016 году. До этого он был заместителем военного комиссара.

По данным СМИ, исполняющим обязанности военного комиссара Харьковской области выбрали полковника Владимира Арапа. Ранее он возглавлял Шевченковский районный военный комиссариат.

Что задекларировал Калгушкин