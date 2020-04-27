Увольнение Нефедова и Верланова – вопрос экономической безопасности, – Шмыгаль

Экс-главу Гостаможни Максима Нефедова и бывшего главу Налоговой Сергея Верланова уволили из-за рекордно низких показателей поступлений в бюджет. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, речь шла об экономической безопасности страны.

Бюджет за 2019 год показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы, а в 2020 году ситуация не улучшилась, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом информирует hromadske.

Смотрите также Нефедова и Верланова уволили с должностей, – Гончаренко

Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет Министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшее время,

– рассказал Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что поддерживает создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде для проверки, были ли злоупотребления на таможне и в налоговой за последние годы.

Обратите внимание! Министр финансов Сергей Марченко заявил, что от бизнеса поступали жалобы на работу ГНС и Гостаможни. Это дает основания для правоохранительных органов расследовать деятельность бывших руководителей ведомств – Сергея Верланова и Максима Нефедова.

Коротко об увольнении Верланова и Нефедова