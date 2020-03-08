Увольнение Рябошапки: почему на самом деле лишились генпрокурора

Генпрокурора Руслана Рябошапку, которого президент Зеленский еще летом называл своим человеком, Верховная Рада отправила в отставку. Части «слуг народа», которые хотели увольнения генпрокурора, пришлось объединить усилия с "Опоплатформою", внефракционными и еще двумя мелкими депутатскими группами.

Серед "слуг народу" мотором звільнення Рябошапки стала так звана група Коломойського. Зокрема, нардепи Дубінський та Бужанський, яких ще називають "Бе!Командою", за неформальним прізвиськом олігарха з Дніпра – їхнього політичного покровителя.

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Йому давно набридло, що Офіс генпрокурора не хотів зливати розслідування справ про розкрадання активів "Приватбанку". А також, що люди Рябошапки ретельно взялися за багатомільярдні оборудки в "Укрнафті".

Зрозуміло, що Рябошапку не змогли б відправити у відставку, якби не остаточне рішення президента Зеленського. Президент начебто дуже розчарований відсутністю посадок, яку не зміг забезпечити генпрокурор. З листопада 2019 року прокуратура нічого не розслідує і лише підтримує обвинувачення в судах. Відтак, Офіс генпрокурора працює лише з матеріалами кримінальних справ, зібраними ДБР, НАБУ, СБУ чи МВС.

Підозра Порошенку

Наприклад, Рябошапка начебто відмовився підписувати підозру Петру Порошенку. Слідчі ДБР хотіли звинуватити Порошенка в тому, що він захопив державну владу, коли призначив на посаду вигідного собі заступника голови служби розвідки Семочка та двох членів Вищої ради правосуддя.



Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу

Ця підозра ДБР має абсолютно непереконливий вигляд. Бо Порошенко як президент мав всю повноту влади призначати кого завгодно на ці посади. Згідно з текстом підозри, вся шкода від його дій полягала в тому, що незаконно призначені Порошенком посадовці отримували зарплатню і у такий спосіб завдали державі матеріальних збитків.

На думку експертів, довести склад злочину практично неможливо. В очах суспільства це здавалося б політичним переслідуванням колишнього президента.

Справа "Кузні на Рибальському"

Справа про відмивання коштів та несплату податків у великих обсягах, яку теж веде ДБР, є переконливішою. Фігурантами у ній виступають Порошенко та Тігіпко.



Петро Порошенко та Сергій Тігіпко / Колаж 24 каналу

Йдеться про оборудку із заводом "Кузня на Рибальському". Там сума "відмивання" коштів сягає 300 мільйонів доларів. А ймовірно несплачені Петром Олексійовичем податки можуть перевищувати майже мільярд гривень. Але чомусь ДБР досі не підготувало підозру Порошенкові.

Що відомо про скандали з "Кузнею на Рибальському"?У 2017 році Петро Порошенко потрапив у скандал через завод "Кузня на Рибальському". Так, НАБУ отримало дозвіл від суду перевірити документацію заводу. Детективи пояснили, що прикордонники придбали на заводі "Кузня на Рибальському" бойові модулі втричі дорожче, ніж планували: за 60 мільйонів гривень купили чотири БТР, хоча за ці гроші планувалося придбати 12 кулеметів.



Проте це був не перший скандал довкола заводу. Так, до 2014 року підприємство займалося лише цивільними проєктами, але з початком бойових дій на Донбасі почало брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях.



Зокрема, лише за перший рік президентства Порошенка активи заводу зросли вдвічі – до 706 мільйонів гривень. Одна з версій такого збагачення – компанія стала монополістом на тендерному полігоні держави.

"Роттердам+" та одеський припортовий завод

Досі не закінчено розслідування багатомільярдних оборудок "Роттердам+" чи Одеського припортового заводу. Розслідуванням цих справ займається НАБУ, детективи якого лише підбираються до оточення Порошенка.

Що відомо про формулу "Роттердам+"?Це методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Діяти почала у травні 2016 року, як результат – втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Донбасі.



Оскільки донбаське вугілля майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно, у свою чергу, потрапляє з Південно-Африканської Республіки та Південної Америки. Про те, чому формулу називають скандальною – читайте тут.



Схема "Роттердам+" / Скріншот з відео

Стало відомо, що підозру отримала Ольга Ткаченко, помічниця Олександра Грановського, одного з фаворитів президента Порошенка. За минулої влади вона входила в правління ОПЗ, який за заниженими цінами продавав сумнівним офшорам мінеральні добрива.

Хто такий Олександр Грановський?►Український політик та бізнесмен. У 2014 році був депутатом Київської міської ради. Народний депутат України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка". Пізніше вийшов з партії і на цьогорічні вибори йшов як самовисуванець.

►У роки президентства Порошенка Грановського часто називали в ЗМІ "смотрящим" глави держави за прокуратурою, судами і СБУ. Сам він це спростовував.

►Після повернення Ігоря Коломойського в Україну, кортеж олігарха приїжджав до маєтку Грановського під Києвом. Таку інформацію оприлюднили журналісти програми "Схеми". Сам же політик переконує, що немає ніякого будинку за містом.

►ДБР почало розслідування проти екснардепа Грановського. Його підозрюють перешкоджанні обранню нардепом кандидата від "слуги народу" Олександра Куницького – вони обидва балотувалися на окрузі №169 у Харкові.

Ця оборудка на найбільшому державному хімічному підприємстві навряд могла відбутися без відома Петра Олексійовича. Щоб це довести, треба отримати свідчення Ткаченка проти свого начальника Грановського.



Володимир Грановський / Фото "Главком"

Останній має розповісти про роль Порошенка в цій історії. НАБУ зараз перебуває лише на етапі виконавців середньої ланки.

Важливо Відставка Рябошапки: чому не завершені гучні справи проти політиків-корупціонерів

Заради справедливості, чому Рябошапку звільняють, а міністра внутрішніх справ Авакова, у якого провалів в роботі й скандалів більше, залишають і розхвалюють? До генпрокурора Рябошапки можуть бути претензії й питання. Головне питання в іншому – хто буде замість нього та чи є людина, яка буде більш принциповою і професійною на цій посаді.