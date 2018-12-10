18:27
10 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Увольняют работников, уничтожают документы: Минздрав заявил о захвате медуниверситета в Одессе

      283 Читати новину українською
      Одесский медицинский университет
      Одесский медицинский университет / euroosvita.net

      В понедельник, 10 декабря, неизвестные лица силой захватили здание Одесского национального медицинского университета и не пускают его работников на рабочие места.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

      Читайте также: Губернатор Одесской области запустил проект "Мобильная поликлиника"

      В заявлении говорится о том, что лица, захватившие учебное заведение, увольняют работников, передавая соответствующие приказы через входные двери университета, а также уничтожают официальную документацию ОНМедУ.

      Признанный Минздравом Украины и. о. ректора ОНМедУ Константин Аймедов сообщил, что сторонники экс-ректора Валерия Запорожана охраняют здание университета и блокируют доступ к заведению.

      Аймедов
      И.о. ректора ОНМедУ Константин Аймедов

      "Минздрав Украины считает недопустимыми такие действия лиц, которые действуют фактически в интересах экс-ректора, и призывает работников не выполнять незаконные приказы и распоряжения", – отметили в сообщении.

      Запорожан Валерій
      Экс-ректор Валерий Запорожан

      Именно сегодня комиссия Минюста рассматривает жалобу украинского Минздрава относительно незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем университета. В Министерстве здравоохранения не исключают, что эти события могут быть связаны.

      Напомним, 12 декабря Одесский горсовет поставит на голосование решение, которое позволит незаконно распродать две трети защищенного законом берега Одессы. Речь идет о проекте землеустройства по определению границ земель водного фонда и водоохранных зон в Одессе.

      Теги: Новости Украины Образование Министерство здравоохранения Украины Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      2018-й год в фото: 25 самых ярких фотографий уходящего года
      сегодня , 18:01 2018-й год в фото: 25 самых ярких фотографий уходящего года
      Наталія Печерська 70
      Тиск з боку силовиків: чому СБУ не впустили митрополита УПЦ МП Іларіона з "ДНР"
      сегодня , 17:40 Тиск з боку силовиків: чому СБУ не впустили митрополита УПЦ МП Іларіона з "ДНР"
      Блог Медіа 567
      Можливості воєнного стану: чи бути затриманню Медведчука та зміні Труханова і Кернеса
      сегодня , 16:00 Можливості воєнного стану: чи бути затриманню Медведчука та зміні Труханова і Кернеса
      Єгор Соболєв 343
      Бідність України, або про що не каже МВФ
      сегодня , 15:02 Бідність України, або про що не каже МВФ
      Юрій Мельник 4650
      Куда отнести ненужную одежду: Киев и крупные города
      сегодня , 14:30 Куда отнести ненужную одежду: Киев и крупные города
      Настя Сукач 10178
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук