Увольняют работников, уничтожают документы: Минздрав заявил о захвате медуниверситета в Одессе

В понедельник, 10 декабря, неизвестные лица силой захватили здание Одесского национального медицинского университета и не пускают его работников на рабочие места.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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В заявлении говорится о том, что лица, захватившие учебное заведение, увольняют работников, передавая соответствующие приказы через входные двери университета, а также уничтожают официальную документацию ОНМедУ.

Признанный Минздравом Украины и. о. ректора ОНМедУ Константин Аймедов сообщил, что сторонники экс-ректора Валерия Запорожана охраняют здание университета и блокируют доступ к заведению.



И.о. ректора ОНМедУ Константин Аймедов

"Минздрав Украины считает недопустимыми такие действия лиц, которые действуют фактически в интересах экс-ректора, и призывает работников не выполнять незаконные приказы и распоряжения", – отметили в сообщении.



Экс-ректор Валерий Запорожан

Именно сегодня комиссия Минюста рассматривает жалобу украинского Минздрава относительно незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем университета. В Министерстве здравоохранения не исключают, что эти события могут быть связаны.

Напомним, 12 декабря Одесский горсовет поставит на голосование решение, которое позволит незаконно распродать две трети защищенного законом берега Одессы. Речь идет о проекте землеустройства по определению границ земель водного фонда и водоохранных зон в Одессе.