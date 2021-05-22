Дату смерті активіста наразі не повідомили. Водночас відомо, що упродовж 2 останніх тижнів рідні не отримували від політв'язня листів.
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Родичам покійного повідомили, що причиною смерті стала зупинка серця.
Вітольд Ашурок: головне
- Вітольд Ашурок був координатором руху "За свободу".
- Чоловіка затримали ще 9 серпня 2020 року – у день виборів президента Білорусі.
- За участь у мітингах активіста засудили до 20 діб: 15 – за участь у несанкціонованому заході, ще 5 – за неповагу до суду.
- Водночас після закінчення терміну покарання, опозиціонера не випустили на волю.
- У Ліді 18 січня Ашурока засудили до 5 років колонії суворого режиму. Судовий процес був закритим.
- Ашурок у листах зізнавався, що сприймає покарання як оцінку "відмінно". За словами активіста, він "мав честь підняти факел повстання проти диктатури".