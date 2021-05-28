Укрзализныця запустила поезда к морю из ряда украинских городов: список направлений

Укрзализныця на летний период открыла дополнительные рейсы на море из ряда украинских городов. Они начнут курсировать уже с июня.

Как отметили в Укрзализныце, сейчас на очереди – 2 поезда, которые будут курсировать в Геническ.

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Новые рейсы Укрзализныци

№ 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр – Геническ. Поезд начнет курсировать с 3 июня и будет отправляться из Кривого Рога по нечетным числам в 18:50. Он будет курсировать через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку, прибывает к побережью в 3:40.

№ 231/232 сообщением Ивано-Франковск – Геническ. Он будет курсировать с 5 июня по нечетным числам, отправление из Ивано-Франковска – в 14:42, прибытие в Геническ – в 17:50 на следующий день.

Укрзализныця делает все возможное, чтобы летние путешествия поездами стали удобнее для наших пассажиров. Не забывайте о масках и санитайзерах во время поездок,

– отметили в УЗ.

Сколько стоят билеты

Пассажиры уже могут приобрести билеты на новые рейсы к морю. Их стоимость составляет:

Кривой Рог, Днепр – Геническ – 380 гривен за купе и 224 гривны за плацкарт.

– 380 гривен за купе и 224 гривны за плацкарт. Ивано-Франковск – Геническ – 867 гривен за купе и 473 гривны за плацкарт.

По состоянию на 28 мая 12:00 в вагонах еще много свободных мест.



Свободные места в поезде Ивано-Франковск – Геническ / Скриншот с сайта УЗ